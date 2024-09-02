ÄÌ³Ø»þ´Ö¤¬1»þ´ÖÄ¶¡¢¤¦¤Ä¾É¾õ¥ê¥¹¥¯1.6ÇÜÁý¡¡»ÖË¾¹»Áª¤Ó¤Ï¿µ½Å¤Ë
¡¡ÄÌ³Ø»þ´Ö¤¬ÊÒÆ»1»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢±óµ÷Î¥ÄÌ³Ø¤Î¹â¹»À¸¤Û¤ÉÍÞ¤¦¤Ä¾É¾õ¤äÉÔ°Â¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¡¢ÆüËÜÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Î»ÖË¾¹»¤ò·è¤á¤ëºÝ¡¢¿Æ¤ä¶µ»Õ¤ÏÄÌ³Ø»þ´Ö¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¸¦µæ¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ³Ø¼õ¸³¡¢Æñ´Ø¹»¤Ç¡ÖÍ¥½¨¤ÊÀ¸ÅÌ¡×¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ä¡¡¸¦µæ¤¬¼¨¤¹¥ê¥¹¥¯
¡¡ÆüËÜÀº¿À¿À·Ð³Ø²ñ¤Î³Ø½Ñ»ï¤ËÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ÊDOI:¡¡10.1111/pcn.13714¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ³Ø»þ´Ö¤È¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Î´ØÏ¢À¤òÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»×½Õ´ü¤Ë¿´ÍýÅªÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤È¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÀº¿ÀÅª¼À´µ¤ÎÈ¯¾É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤ä¼«»¦¤È¤â´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸ø½°±ÒÀ¸³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÂçÄÍÍº°ìÏº½Ú¶µ¼ø¤ÈÃæÅç±ÑÀì½¤¸¦µæ°÷¤é¤Ï2022Ç¯10~12·î¡¢¼óÅÔ·÷¤ÈÅìËÌÃÏÊý¤Î»äÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦Ìó2Àé¿Í¤Î¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢²óÅú¤·¤¿Ìó1900¿ÍÃæ¡¢17.3%¤ËÍÞ¤¦¤Ä¾É¾õ¡¢19.0%¤ËÉÔ°Â¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£ÄÌ³Ø»þ´Ö¤¬1»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢30Ê¬Ì¤Ëþ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÈæ¤Ù¡¢ÍÞ¤¦¤Ä¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï1.6ÇÜ¡¢ÉÔ°Â¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï1.5ÇÜ¤Û¤É¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²óÅú¼Ô¤ÎÌó30%¤¬ÄÌ³Ø¤Ë1»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£