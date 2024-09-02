¡Ø¸×¤ËÍã¡ÙÂè112ÏÃ¡¢ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤¬¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë
¡¡Ëè½µ·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¡£9·î3ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè112ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤¬¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¸×¤ËÍã¡ÙÆÒ»Ò¤Ï¡È¤¤¤¤Âç¿Í¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡¡°ì´Ó¤·¤ÆÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡È±«¤À¤ìÀÐ¤òÀü¤Ä¡É¤ÎÀº¿À
¡¡ÆÒ»Ò¤¬É´¹ç¡ÊÍ¾µ®Èþ»Ò¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿Âè111ÏÃ¡£
¡¡Âè112ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ35Ç¯2·î¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¸¶ÇúºÛÈ½¡×¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£µ¼Ô¤ÎÃÝÃæ¡Ê¹â¶¶ÅØ¡Ë¤Ï±ÀÌî¡ÊÄÍÃÏÉð²í¡Ë¤«¤éºÛÈ½¤ÎµÏ¿¤òµ»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À±²È¤Ç¤ÏÆÒ»Ò¤ÎÂÎÄ´¤¬ºÇ¶á¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£É´¹ç¤ÎÊªËº¤ì¤â¾¯¤·¤º¤Ä¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë