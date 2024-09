º´Ìîvs°ËÆ£¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ê¤É1ÉôÀªÆ±»Î¤Ï4¥«¡¼¥É¡Ä¥Ý¥«¡¼¥ë2²óÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê¡ÚDFB¥Ý¥«¡¼¥ë¡Û

1日、DFBポカール2回戦の組み合わせ抽選会が行われた。例年、シーズン初めての公式戦という部分で波乱も少なくないポカール1回戦だったが、ボーフムを除く1部所属クラブが順当に突破を決めた。今回決定した2回戦の対戦カードでは佐野海舟所属のマインツと伊藤洋輝所属のバイエルンの日本人対決に、フランクフルトvsボルシアMG、ヴォルフスブルクvsドルトムント、RBライプツィヒvsザンクト・パウリと1部勢同士の4カードが実現した。

王者レバークーゼンは2部のエルフェアスベルクと対戦。また、チェイス・アンリ所属のシュツットガルトと、横田大祐所属のカイザースラウテルンの日本人対決も実現している。なお、2回戦は10月最終週の週末に開催予定だ。◆DFBポカール2回戦マインツ vs バイエルンフランクフルト vs ボルシアMGヴォルフスブルク vs ドルトムントRBライプツィヒ vs ザンクト・パウリフライブルク vs ハンブルガーSV(2)レバークーゼン vs エルフェアスベルク(2)ヘルタ・ベルリン(2) vs ハイデンハイムシュツットガルト vs カイザースラウテルン(2)アウグスブルク vs シャルケ(2)ホッフェンハイム vs ニュルンベルク(2)パーダーボルン(2) vs ブレーメンケルン(2) vs ホルシュタイン・キールヤーン・レーゲンスブルク(2) vs グロイター・フュルト(2)アルミニア・ビーレフェルト(3) vs ウニオン・ベルリンディナモ・ドレスデン(3) vs ダルムシュタット(2)キッカーズ・オッフェンバッハ(4) vs カールスルーエ(2)※()内の数字は所属カテゴリー