»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯Æ±»Î¤Î»ö¸Î¡¡²¼¤ê¤Ç¤Ï¸½ºß¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡Ê¡»³Åì£É£Ã－Ê¡»³À¾£É£Ã¡¡¹Åç¡¦Ê¡»³»Ô
Ê¡»³»Ô¤Î»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»»³¼ê¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¸½ºß¤â²¼¤ê¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2Æü¸áÁ°£±»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡»³»Ô¤Î»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤ê¤Î»³¼ê¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î»ö¸Î¤Ç£±Âæ¤¬±ê¾åÃæ¡×¤ÈÊ£¿ô¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö£µÂæ¤¬½ÐÆ°¤·¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤êÌó£±»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê£±¿Í¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ê»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÊ¡»³À¾¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤ÈÊ¡»³Åì¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¾å²¼Àþ¤Ç°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê
²¼¤ê¤Ç¤Ï¸½ºß¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ö£²Æü¸áÁ°£·»þÈ¾¸½ºß