¡Ö´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¡×²ÃÆ£Ãã¡¦°½ºÚÉ×ºÊ¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¿·Ïº¡¦¿·ÉØ¡×ÀÊ
¡¡²ÃÆ£²È¤â²ÆµÙ¤ß¤òÄº¤¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î¤´²ÈÂ²¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆá¿Ü¹â¸¶¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ç¡¢3»þ´Ö¤«¤±¤ÆÆÊÌÚ¸©¤Ø¡£¥ë¥ó¥ë¥ó¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂç½ÂÂÚ¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤ê¡£¤Ç¤âÍ¼Êë¤ì¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤â²Æ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·Ïº¿·ÉØÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿²ÃÆ£ÃãÉ×ºÊ
²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈBBQ
¡¡½É¤Ë¤Ä¤¯¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÍ¼ÈÓ¤Î»þ´Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È!¡¡Æá¿Ü¹â¸¶¤Ï¤È¤Æ¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Åìµþ¤è¤ê10ÅÙ¤ÏÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ð¥®¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢»³¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃµ¸¡¡£»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÍÉ¤ì¤ÆÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£µÞ¤Ê³¬ÃÊ¤ä´ä¤ò¥Ð¥®¡¼¤Ç²¼¤ê¤ë¤È¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤Ç¡¢½ª¤ï¤ë¤È´À¤À¤¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Ï¿·³ã¤Î¥É¥ê¥ÕÅ¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¸òÎ®²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç1ÆüÃÙ¤ì¤ÆÆá¿Ü¹â¸¶Æþ¤ê¡£±Ø¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¡¢Ìë¤Ï¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤ÇBBQ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇBBQ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä¥é¥à¡¢Æá¿Ü¹â¸¶¤ÎÆÚ¤ä¼êºî¤ê¥Ô¥¶¤Ê¤É¤â¤ª¤¤¤·¤¯¡¢µ×¡¹¤Ë²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤â¤ª¼ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤í¿ì¤¤¤Ë!
¡¡½É¤Ëµ¢¤Ã¤Æ²¹Àô¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿»¤«¤Ã¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃËÉ÷Ï¤¤«¤é²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿²´ÖÃå¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Ã¥È¤Á¤ã¤óT¥·¥ã¥Ä¡£¤â¤¦²Ä°¦¤¤¤ÎÂç½ÂÂÚ¡Ê¾Ð¡Ë¡£½¤³ØÎ¹¹Ô¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤½¤í¤¤¤Ç¿²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¶á½ê¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¶á¤¯¤Ë·ëº§¼°¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¡¢³Ú¤·¤¤3Æü´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à²Ã¥È¤Á¤ã¤ó
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë·ëº§¼°¾ì¤Î¸«³Ø¤Ç¿·Ïº¿·ÉØ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤ò¥Ñ¥·¥ã¥ê!14Ç¯Á°¤Î·ëº§¼°¤¬¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤Ë»×¤¨¤Æ´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ËèÆüÌÔ½ëÂ³¤¤Ç¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ð¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡80Âå¤Î²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»Å»ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ°Ê³°¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¤ÆÂÎÎÏ²¹Â¸¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë¡¢ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»ä¤Î±¿Å¾¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¤Æ¤éÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¡£
¡¡Ä¾¶á¤Ï¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¿¤Ã¤×¤êÔä¾Æ¤¥«¥ë¥Ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤¬¡È¤¦¤Þ¤¤!¡É¤ÈÂç¶½Ê³!¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¤¿¤¤¤é¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿²Æ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿©Íß¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Èµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²Æ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í!
¤«¤È¤¦¡¦¤¢¤ä¤Ê¡ü2011Ç¯¤Ë²ÃÆ£Ãã¤È·ëº§¡£É×¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡Ö²ð¸î¿¦°÷½éÇ¤¼Ô¸¦½¤¡×¡Êµì¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼2µé¡Ë¡¢¡Ö²ð¸îÊ¡»ã»Î¼ÂÌ³¼Ô¸¦½¤¡×¡Êµì¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼1µé¡Ë¤ò½¤Î»¡£