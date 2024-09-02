¡ÖÆ¨¤²ÃÑ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©Åö»þ¡ÖÎø¥À¥ó¥¹¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖÆ¨¤²ÃÑ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡ÖÆ¨¤²ÃÑ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÆ¨¤²¤ë¤Ï¢þ¤À¤¬¢þ¢þ¢þ¢þ¡×¤Ç¡¢¢þ¤ËÆþ¤ë¸ÀÍÕ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
Æ¨¤²ÃÑ¤È¤Ï¡¢³¤Ìî¤Ä¤Ê¤ß¤µ¤ó¤¬2012Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¤ª¤è¤ÓÆ±ºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¿·³À·ë°á¤µ¤ó¤ÈÀ±Ìî¸»¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥À¥ó¥¹¼çÂê²Î¤Î¡ÖÎø¥À¥ó¥¹¡×¤Ï°ì»þ´ü¤È¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¼ÂÍÑÆüËÜ¸ìÉ½¸½¼Åµ¡Ù
¡¦¡ØTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ù