Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬¶¶¤«¤é³¤¤ËÅ¾Íî¡¡¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×ÉØ2¿Í¤¬»àË´
Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿80Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤íÌ¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¶â¾ë¤ÕÆ¬¤Ç¡Ö¼Ö¤¬³¤¤ËÍî¤Á¤¿¡×¤ÈÉÕ¶á¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¾ÃËÉ½ð¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉÂâ¤¬³¤Ãæ¤òÁÜº÷¤·¾èÍÑ¼Ö¤òÈ¯¸«¡£±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Ë¤¤¤¿ÃË½÷2¿Í¤ò°ú¤¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ìó30Ê¬¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤ÎÌµ¿¦¡¦Æ£Â¼½çÉ§¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤ÈºÊ¤Î¤¤Ì»Ò¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¾èÍÑ¼Ö¤Ï¶â¾ë¶¶²¼¤Î´ßÊÉ¤«¤é³¤¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£