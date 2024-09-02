¡Ö¤ªÊè¤Î¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×º»Ìé²Ã¤µ¤ó¸µÎø¿Í¡¦Á°»³¹äµ×¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¿ÀÅÄÀµµ±¤È¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬±þ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡2021Ç¯12·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯35¡Ë¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¤¢¤ëÁ°»³¹äµ×¡Ê33¡Ë¤¬¡¢·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ç¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÀÅÄÀµµ±¤ò»Ù¤¨¤ë¶äºÂ¥Þ¥ÞA¤µ¤ó¡¢º»Ìé²Ã¤µ¤ó¸µÎø¿Í¤ÎÄ¾¶á¤Î»Ñ¤Û¤«
¡¡º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢Á°»³¤Ï¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òÍýÍ³¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ê¡¢2022Ç¯6·îËö¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£Ç¯2·î¤ËInstagram¤ò³«Àß¤·¡¢¤½¤ÎÍâ·î¤Ë¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤òÃæ¿´¤Ë¡ÒÉüµ¢¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤«¡©¡Ó¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ÎÁ°»³¤µ¤ó¤ÏØÞØ¬¤·¤¤Ã¤Æ¡¢Êì¿Æ¤¬¤º¤Ã¤ÈÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤ÇÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éµ¤ÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ËÎ±³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤ÏÁ°»³¤µ¤ó¤ÏÂçºå¤Î¤¢¤ëÌ¾Ìç¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Ë¡Ø¸÷Ç®Èñ¤ÎÂ¸ºß¤òºÇ¶áÃÎ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡Ù¤ä¡ØÂçºå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ê¤É¤È¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤ÎÄ¶¥»¥ì¥Ö¤Ç¤¹¡£°ìÂ²¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤Ò¤Ã¤½¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤è¤Û¤ÉÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤¬Äü¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ°»³¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ»é¤¬¾è¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¶ì¶¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Çµï¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬°ìÁØ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø²¦²È¤ÎÌæ¾Ï¡Ù¤Ç¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿Äë¹ñ·à¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢2.5¼¡¸µ¤â¥°¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤â¤³¤Ê¤»¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÈôÌö¤·¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤Ê¤É¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¿á¤ÂØ¤¨À¼Í¥¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤ªÊè¤Î¾ì½ê¶µ¤¨¤Æ¡×
¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÁ°»³¤Ï¡¢º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ö¤ªÊè¤Î¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÊÖ»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï»Í½½¶åÆü¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤ÎÊè¤Î¹ÔÊý¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÅÄÀµµ±¡Ê73¡Ë¡¢Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê62¡Ë¡¢ÁÐÊý¤Ë¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÅìµþ¡¦¿·½É¤Ë¤Ï¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ì²¤ë»û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤½¤Ð¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¼«Ê¬¤ÎÊì¤ÈÆ±¤¸¤ªÊè¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤¬¤ªÊè»²¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ïº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª»ûÂ¦¤Ï¡Èº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Á¤é¡ÊÀ»»ÒÂ¦¡Ë¤Î¤ªÊè¤ËÆþ¤ë¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢Ê¡²¬¸©¤Ë¤¢¤ëÀ»»ÒÂ¦¤ÎÊîÄó»û¤Ë¤Ï¡¢º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤òÇ¼¹ü¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤ª¹ü¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ24Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÇ¼¹üÆ²¤ËÇ¼¤á¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬Æþ¤ì¤ë³÷ÃÓ²È¡ÊÀ»»Ò¤ÎµìÀ«¡Ë¤Î¤ªÊè¤Ï¤Þ¤À·ú¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»Í½½¶åÆüË¡Í×¤ò±Ä¤ó¤À»û¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢À»»Ò¤«¤é¡Öº»Ìé²Ã¤Î¤ªÊè¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÁ°»³¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ªÊè¤Î¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À°äÂ²¤È¤·¤Æ¤â°¦Ì¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËËäÁò¤¹¤Ù¤¤«·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Á°»³¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤Æ¤´°ìÊó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È´Ø·¸¼Ô¤ËºÆÅÙ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Î°ä¹ü¤Î¸½ºß¤Î¹ÔÊý¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·¤¹¤Ç¤Ë¤ªÊè¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë°äÂ²¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬Á°»³¤µ¤ó¤Ø¤Î¡ÈÊÖÅú¡É¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Á°»³¤¬¸µÎø¿Í¤ÎÊèÁ°¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡£