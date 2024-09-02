¼Í¼êºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¢¡¼¥È¤Ê³èÆ°¤¬µÈ♡¡Ú9¡¿2·îÍËÆü¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Û
À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë12À±ºÂÀê¤¤¤Ç¡¢ËèÆü¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿µ¤¤òÀê¤¤¤Þ¤¹♡¡¡9·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë°ìÈÖ±¿Àª¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡©²´ÍÓºÂ
Ä´ÏÂ¤ÈÃÎÀ¤ò°Õ¼±¡£¼«¸Ê¼çÄ¥¤òÍÞ¤¨¡¢¼þ°Ï¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¶¨Ä´À¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÐÎ©¤ÏÈò¤±¤Æ¡£²´µíºÂ
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ë½Áö¤·¤½¤¦¡£´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤âÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢µÞ¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£ÁÐ»ÒºÂ
´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤Æü¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ê¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¡¢ÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÆ°¤ò¡£ÃúÇ«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡£
¿Íµ¤±¿¤¬¹â¤Þ¤ëÆü¡£¼«Á³ÂÎ¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤Î¥«¥®¡£¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¿´¤¬¤±¡¢¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡£»â»ÒºÂ
¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£²µ½÷ºÂ
½ÅÍ×¤Ê·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤Ç¤¹¡£ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¡¢¼þ°Ï¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£±ó¤¯¤Ë»ëÌî¤ò¹¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Å·ÇéºÂ
¶¥Áè¿´¤è¤ê¤â¶¨Ä´À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î½¼¼Â¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ê¸ºÂ
Àº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÆü¡£ÆâÌÌ¤ÎË¤«¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¿¼¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡£¼Í¼êºÂ
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬²óÉü¡£ÁÏÂ¤À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥È¤Ê³èÆ°¤âµÈ¡£»³ÍÓºÂ
ËÜÍè¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µ±¤¤Þ¤¹¡£²æËý¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÍßµá¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿åÉÓºÂ
¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤â²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íßµá¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡£µûºÂ
µÙÂ©¤¬É¬Í×¤ÊÆü¡£Ë»¤·¤µ¤«¤é¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢¿´¿È¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌµÍý¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£
Àê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
²¦ ¼ë³¤¡Ê¤ª¤¦ ¤¢¤±¤ß¡ËÀèÀ¸
Öà½÷²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÍÌ¾Àê¤¤»Õ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì½¤¹Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê¤¤¤Ç30Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¸Ä¿Í´ÕÄê¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¥á¥Ç¥£¥¢Ï¢ºÜ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¿Ä¹Ã«Àî¤ï¤«¤Ê