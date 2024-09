濃厚なウニのおいしさを堪能。 ウニのパスタ10選

ウニの旨みや甘さを堪能できるウニパスタを、編集部セレクトでご紹介!

濃厚な甘さがおいしいウニは、パスタと相性抜群。オイルベースとクリームベース、どちらも楽しめる最高の食材です。今回は、ウニのおいしさを口一杯に楽しめる贅沢なパスタを編集部セレクトで紹介します!

1. モーゼ(東京・東中野)

うにと明太子(大盛り) 出典:たか6さん

東中野駅から徒歩約1分。駅近にある人気のパスタ店。メディアに何度も取り上げられている名店です。おいしいと評判で、やや太めのパスタ麺とソースがよく絡み、大盛りにしてもペロッと食べられます。





オンラインストアもあるので、行くのが難しい方もぜひ食べてほしい味です。

オンラインストアはこちら

2. スパゲティダン(東京・目黒)

たらこ、ウニ、イカ 出典:YamaNe79さん

<店舗情報>◆モーゼ住所 : 東京都中野区東中野4-4-5 東中野アパートメンツ 1FTEL : 03-3367-4757

目黒駅東口より徒歩約2分。1976年に創業の老舗「スパゲティダン」があります。たらことウニ、イカ、キムチ、納豆、梅など、その数なんと43種類もメニューがあり、卓上には味変におすすめの調味料がずらりと並んでいます。自分好みの味を見つけるために通うのも、一つの楽しみですね。

写真は、たらこ、ウニ、イカのスパゲティ。ウニの濃厚な味にイカのアクセントがたまりません!

店舗の詳細はこちらから

3. リストランテホンダ(東京・外苑前)

北海道産生ウニのタリオリーニ 写真:お店から

<店舗情報>◆スパゲティ ダン住所 : 東京都品川区上大崎2-15-5 長者丸ビル 1FTEL : 03-3446-7893

外苑前駅より徒歩約5分。ミシュランの一つ星を何度も獲得している「リストランテホンダ」が見えてきます。北海道直送の無添加のウニを使用したパスタは、まさしく逸品。一口食べるごとに濃厚なソースからウニの旨みを感じ、満足できること間違いなし。

4. ristorante della collina(東京・恵比寿)

【限定】生ウニのトマトクリームソース バベッティーニ 写真:お店から

<店舗情報>◆リストランテ・ホンダ住所 : 東京都港区北青山2-12-35 タートルストーン青山ビル 1FTEL : 050-5869-0637

ウニとトマトの濃厚なソースでいくらでも食べられます! ウニの甘みを堪能でき、身もたっぷり入っているので、満足すること間違いなし。前菜やデザートもおいしく、何度でも行きたくなる名店の一つです。数量限定なので、事前に予約を!

5. トラットリア ラ タルタルギーナ(東京・神楽坂)

生ウニのバーリ風 スパゲッティ 出典:romai343さん

<店舗情報>◆ristorante della collina住所 : 東京都渋谷区恵比寿南2-9-4 安島ビル 2FTEL : 050-5868-2443

ウニがメインのクリームパスタが多いなか、こちらはバーリ風とあまり見かけないウニパスタ。濃厚なウニとトマトの酸味が加わったソースは相性抜群。麺はもちもちの太めで、食べ応えも充分です。ワインにも合うので一緒に注文することをおすすめします。

6. トラットリア ケ パッキア(東京・麻布十番)

リングイネ 生ウニのソース 写真:お店から

<店舗情報>◆トラットリア ラ タルタルギーナ住所 : 東京都新宿区赤城下町33-24TEL : 050-5571-9233

麻布十番駅から徒歩約4分。おいしいウニパスタが食べられる「トラットリア ケ パッキア」があります。ウニの甘さと濃厚な味を堪能できる、オイルベースのウニパスタ。来るたびに食べたくなる、おすすめのパスタです。

7. ビストロ 222(東京・新橋)

北海道利尻島 ウニパスタ 写真:お店から

<店舗情報>◆トラットリア ケ パッキア住所 : 東京都港区麻布十番2-5-1 マニヴィアビル 4FTEL : 03-6438-1185

オイルとクリームから選ぶことができ、クリームだとより濃厚に、オイルだと旨みを感じられ、思わずどちらも注文したくなるウニパスタです。ウニの甘さが口いっぱいに広がり、食後は思わずニンマリと幸せな気持ちに。

※ウニは時価のため価格に変動あり

8. デル・チャルロ(東京・恵比寿)

ウニと小柱のトマトクリームのスパゲッティ 出典:Testarossaさん

<店舗情報>◆ビストロ 222住所 : 東京都港区新橋4-1-1 新虎CORE 2FTEL : 050-5596-5313

恵比寿駅から徒歩約1分と、非常に立地が良い「デル・チャルロ」。ウニと小柱とトマトの相性が見事にマッチした逸品。ウニの濃厚な甘さがとてもおいしいパスタです。黒板の追加メニューになるので、お問い合わせすることをおすすめします!

9. トラットリア フィレンツェ・サンタマリア 南青山店(東京・外苑前)

ウニクリームパスタ 写真:お店から

<店舗情報>◆デル・チャルロ住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-4-14 恵比寿イナビル 1FTEL : 03-5420-1135

外苑前から少し歩くとおしゃれな佇まいの「トラットリア フィレンツェ・サンタマリア 南青山店」が見えてきます。落ち着いたランチやディナーを楽しみたい方におすすめのお店です。

ウニのパスタはもちろん、前菜からドルチェまでどれもおいしく、間違いないお店です。

10. THE BELCOMO (東京・外苑前)

雲丹のクリームソース スパゲッティーニ 写真:お店から

<店舗情報>◆トラットリア フィレンツェ・サンタマリア 南青山店住所 : 東京都港区南青山4-1-1 第2青山セントラルビル 2FTEL : 03-5772-8085

ウニの身もたっぷり入っていて、濃厚な甘みが口一杯に広がる贅沢なパスタです。ソースはバゲットと合わせて食べるのもおすすめです。とてもおしゃれな店内なので、デートにも最適! 店内はカウンター席もあるので一人でも入りやすいですよ。

<店舗情報>◆THE BELCOMO住所 : 東京都港区北青山2-14-4 青山グランドホテル 4FTEL : 050-5570-5154

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post 濃厚なウニのおいしさを堪能。 ウニのパスタ10選 first appeared on 食べログマガジン.