»î¹çÁ°¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿·à¤â¡ÖJ¥ê¡¼¥°¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡¡Å¨¥µ¥Ý¤Ø¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÈ¿¶Á¡Ö´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¡×
¹Åç¤¬FCÅìµþ¤ò´¿·Þ
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï8·î31Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¤ÇFCÅìµþ¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£
¡¡3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤Ê¤«¡¢»î¹ç¸å¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊJ¥ê¡¼¥°¤¬Âç¹¥¤¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾5Ê¬¡¢¥É¥¤¥Ä¿ÍMF¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤¬¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Æ±32Ê¬¤È¸åÈ¾18Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å¡¢FCÅìµþ¤ÏFW¾®Çð¹ä¤¬¸åÈ¾34Ê¬¤ËÈ¿·â¤Î1ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏFWÃçÀîµ±¿Í¤¬¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¤·¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤â3-2¤Ç¹Åç¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹Åç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»î¹ç¸å¤Ë¸«¤»¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆFCÅìµþ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇÂæÉ÷10¹æ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£¹Åç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÅÓÃæ¤ÇÅìµþ¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¡¢»î¹çÅöÆü¤Ë¹ÅçÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Åç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï°ÛÎã¤ÎÆüÄø¤Ç¥¢¥¦¥§¡¼¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÀFCÅìµþ¤ÎÁª¼ê¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÇï¼ê¤Ç½Ð·Þ¤¨¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¹Åç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬FCÅìµþ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤ËÀ°Îó¤ò¤·¤Æ¡¢°§»¢¤ò¤·¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤³¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊJ¥ê¡¼¥°¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ö´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ËÇÔ¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇFCÅìµþ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÅçÀï¡£¹Åç¤ÎÁª¼ê¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¸«¤»¤¿FCÅìµþ¤Ø¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë