¡Ö¥Ê¥ó¤µ¤ó¤È¥«¥é¥ª¥±Îý½¬Ãæ¡¥¡¥¡¥¡×ÈÓ¾Â°¦¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë»Ñ¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤¦¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÈÓ¾Â°¦¤¬£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í¡ª¡©¡×¡Ê²ÐÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÈÓ¾Â¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ê¥ó¤µ¤ó¤È¥«¥é¥ª¥±Îý½¬Ãæ¡¥¡¥¡¥¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»£±Æ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë£±£µÑ¤Î¿Í·Á¡È¥Ê¥ó¤µ¤ó¡É¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤¿¡¢³Ú¤·¤²¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤Î°áÁõ»Ñ¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤Û¤ó¤È²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¤¡×¡Ö¥Ê¥ó¤µ¤ó²Î¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡¼¡©¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤¬»÷¹ç¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£