µÆÃÓÍºÀ±¤¬12Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨7¾¡ÌÜ¡¡¥¨¥¹¥Ñ¥À´ÆÆÄ¤Ï°ÜÀÒ¸åÉé¤±¤Ê¤·¤Îº¸ÏÓ¤òÀä»¿¡Ö¥¥¯¥Á¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤Î¼Á¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¹¥Åê¤òÂ³¤±¤ëµÆÃÓ¤Ë»Ø´ø´±¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î1Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡£°ÜÀÒ¸åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë7²ó¤òÅê¤²¡¢5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢12Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Ç7¾¡ÌÜ¡Ê9ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¤¬¥ì¥¤¥ºÂÇÀþ¤ò»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡ª ¿·Å·ÃÏ¤ÇÀ¨¤ß¤òÁý¤¹º¸ÏÓ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤ë
¡¡°ÜÀÒ¸å3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜµòÃÏ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨¤ò¸Ø¤ë¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈJr¤ò»°¥´¥í¡£3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¤³¤³¤«¤éÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó1»à¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤ò¤ß¤»¤¿µÆÃÓ¤Ï¡¢6²ó¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤ë¹¥Åê¡£0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÎ¢¡¢Ì£Êý¤¬ÂçÎÌ5ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦ÌÔ¹¶¤ò¤ß¤»¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë7²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£1»à¤«¤é¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ï¥ó¥×¥½¥ó¤«¤é¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï7²ó¤òÅê¤²¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë101µå¡¢Ëè²ó¤Î12Ã¥»°¿¶¤òÃ¥¤¦°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï5-2¤Ç¾¡Íø¡£°ÜÀÒ¸å¤Ï3¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.57¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÆÃÓ¤Î¹¥Åê¤Ë¡ØMLB.com¡Ù¤Î¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥³¥Ã¥Ûµ¼Ô¤¬¡ÖÊÌ¼¡¸µ¡§¥¥¯¥Á¤¬¼î¶Ì¤Î12Ã¥»°¿¶¤Ç¹¥Ä´¥¡¼¥×¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤òÇÛ¿®¡£µ»öÆâ¤Ç¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥À´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥¹¥Ñ¥À´ÆÆÄ¤ÏµÆÃÓ¤Î¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯¡¢²æ¡¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥¯¥Á¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Î¼Á¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÜÀÒ¸åÉé¤±¤Ê¤·¤ÎÅêµå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Î¸ùÀÓ¤Ï¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£Èà¤Ï¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤òÍý²ò¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±µ»ö¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥À´ÆÆÄ¤¬µÆÃÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¡¢½¸ÃæÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÈ÷¤¨¤ÆºÙÉô¤Ë¤Þ¤Çµ¤¤òÇÛ¤ëÍÍ»Ò¡£Èà¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µÆÃÓ¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]