¸µ¥Æ¥ìÅì¢ª³°»ñ·Ï¶âÍ»¥Þ¥ó¤È·ëº§¡õÂà¼Ò¤Ç¥í¥ó¥É¥ó°Ü½»¡Ä½©¸µÎèÆà¥¢¥Ê¡¢Ê¿°æÍý±û¥¢¥Ê¤È¥í¥ó¥É¥ó¤ÇºÆ²ñ¡ª
¡¡±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Ë°Ü½»¤·¤¿¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î½©¸µÎèÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊ¿°æÍý±û¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¾¯¤·Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¡Íý±û¤µ¤ó¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¡¼¡ª¡ª¡¡Æ´¤ì¤ÎÍý±û¤µ¤ó¤È¤Ï¶É¥¢¥Ê»þÂå¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤Ç¤´°§»¢¡Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£»Å»ö´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤Æ¸òÎ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡¡¤Þ¤¿¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê¿°æ¥¢¥Ê¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£Ê¿°æ¥¢¥Ê¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÍÄÃÕ±à¤Î¤È¤¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡¡½©¸µÎèÆà¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌÀ¤ë¤¯¥¥å¡¼¥È¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡Ê¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Ç¤â¶î¤±¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÌÜ¤Ï±Ô¤¤¡Ë¡¡Åìµþ¤È¥í¥ó¥É¥ó¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë£²¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤ªåºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡¡¹¹¿·ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£