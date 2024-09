女優の鞘師里保が主演するドラマ『めんつゆひとり飯2』(BS松竹東急/BS260ch・全国無料放送)が10月2日よる11時よりスタート。今回、桃月なしこら4名の個性豊かな新キャストが発表された。 待望のシリーズ2作目となる本作は、瀬戸口みづきの代表作である四コマ漫画「めんつゆひとり飯」(「エッセイささくれーる」で連載中)を実写ドラマ化。めんどうくさがり屋なズボラOLの面堂露(めんどう・つゆ/鞘師里保

ログインして続きを読む

The post 桃月なしこ、ドラマ『めんつゆひとり飯2』に“ポン酢にこだわり”のギャル系広報室社員役で登場「料理を全くできない私がどう演じるのかお楽しみに!」 first appeared on GirlsNews.