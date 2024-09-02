ÂæÏÑÂè£²ÌîÅÞ¼çÀÊ¤ò¼áÊü¡áÂæËÌ»ÔÄ¹»þÂå¤Î±ø¿¦ÍÆµ¿
¡¡¡ÚÂæËÌ»þ»ö¡ÛÂæÏÑ¤ÎÂæËÌÃÏºÛ¤Ï£²ÆüÌ¤ÌÀ¡¢±ø¿¦ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Âè£²ÌîÅÞ¡¦Ì±½°ÅÞ¤ÎÛÉÊ¸Å¯¼çÀÊ¡ÊÅÞ¼ó¡¢£¶£µ¡Ë¤Î¼áÊü¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÛÉ¼çÀÊ¤ÏÂæËÌ»ÔÄ¹»þÂå¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î³«È¯¤ËÍí¤ß¶È¼Ô¤Ø¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡»¡¤Ï¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃÏºÛ¤Ë¸ûÎ±ÀÁµá¤·¤¿¤¬¡¢µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏºÛ¤Ï¼áÊüÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡»¡¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö·ùµ¿¤Î½ÅÂçÀ¡×¤Îº¬µò¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤ÈÀâÌÀ¡£ÊÝ¼á¶â¤â¤Ê¤·¤Ç¼áÊü¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÛÉ¼çÀÊ¤ÈÆ±¤¸ÍÆµ¿¤Ç¸ûÎ±¤ÎÀ§Èó¤¬¿³Íý¤µ¤ì¤¿Á°ÂæËÌÉû»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ûÎ±¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÛÉ¼çÀÊ¤ÏÌ¤ÌÀ¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃÏºÛ¼þÊÕ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ù»ý¼Ô¤é¿ôÉ´¿Í¤òÁ°¤Ë¡Ö¤¦¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¶ËÅÙ¤ÎÍÞ°µ¤È¤¤¤¸¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸¡»¡¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£Ì±½°ÅÞ¤ÏÁÜºº¤ÎÉÔÅöÀ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡