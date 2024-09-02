¸µÇµÌÚºä£´£¶¡¦ÎëÌÚ°¼²»¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Íá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¡ÖÍ¾¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¤Íá°á»Ñ¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¸«¹û¤ì¤ë¡ª
¡¡¸µÇµÌÚºä£´£¶¤ÎÎëÌÚ°¼²»¤¬£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢Íá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£¸·î¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ò¤È¸À¤Ä¤Å¤ê¡¢Íá°á»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º°¿§¤ÎÍá°á¤ËÇò¿§¤Î²Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¿å¿§¤ÎÂÓ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Íá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖåºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤ÊÍá°á¤¬¤è¤êºÌ¤ë¡£°¼²»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÉþ¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤ï¤¡¡ª°¼²»¤Á¤ã¤ó¤ÎÍá°á»Ñ¡¢ÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤¡Ë¤Ç¤¹¡ª¡ª²ÄÎù¡Ê¤«¤ì¤ó¡Ë¤ÇÈþ¤·¤¤¡Å¡¡£¸·î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÍ¾¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¤Íá°á»Ñ¤Ë¸«¹û¡Ê¤Û¡Ë¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ø¤Ò¤È²Æ¤ÎÄ¹¤µ¤è¤ê¡Ù¤Î¡Ö·¯¤ÎÍá°á¤Î²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤µ¤È¤«¡×¤ÎÃ´Åö¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£