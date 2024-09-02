【J1順位表】広島が首位奪取 町田は2位転落 札幌が3連勝で最下位脱出 台風10号の影響で4試合中止
サッカーJ1リーグ第29節が、8月31日（土）、9月1日（日）に開催。今節は台風10号の影響を受けて、6試合が行われ4試合が中止となっています。
その中で首位が入れ替わった今節。2位サンフレッチェ広島は、MFトルガイ アルスラン選手のハットトリックで、クラブ記録を更新する7連勝。引き分けに終わった町田FCゼルビアに勝ち点55で並び、得失点差で首位に立っています。
一方の町田FCゼルビアは5月19日から守ってきた首位の座を明け渡すことに。3位のヴィッセル神戸は2連勝で勝ち点52。首位サンフレッチェ広島に勝ち点3差で追いかけます。
J1残留争いでは、残留圏内にいる17位湘南ベルマーレが、J2降格圏の19位サガン鳥栖に勝利し、貴重な勝ち点3。現時点で17位湘南ベルマーレと18位ジュビロ磐田の勝ち点差は『4』に広がりました。
北海道コンサドーレ札幌は3連勝で19位に浮上し、第17節から沈んでいた最下位を脱出。一方でサガン鳥栖が最下位に転落。最近7試合は6敗1分けと、厳しい戦いが続いています。
先月の雷雨での中止を含め、試合数の消化に差が。浦和レッズが2試合未消化、10クラブが1試合未消化（鹿島アントラーズ、ガンバ大阪、横浜F・マリノス、セレッソ大阪、名古屋グランパス、アルビレックス新潟、川崎フロンターレ、京都サンガF.C.、柏レイソル、ジュビロ磐田）の状況となっています。
【J1第29節結果】
◆町田 2−2 浦和（国立競技場）
得点【町田】オ セフン（後半4分）エリキ（後半45+8分）【浦和】関根貴大（前半37分）チアゴ サンタナ（後半42分）
◆広島 3−2 FC東京（エディオンピースウイング広島）
得点【広島】トルガイ アルスラン（前半5分、32分、後半18分）【FC東京】小柏剛（後半34分）オウンゴール（後半45+1分）
◆東京V 3−2 柏（三協フロンテア柏スタジアム）
得点【東京V】木村勇大（前半15分）山見大登（前半30分）翁長聖（後半10分）【柏】細谷真大（前半8分）戸嶋祥郎（前半45+1分）
◆湘南 2−1 鳥栖（駅前不動産スタジアム）
得点【湘南】鈴木章斗（前半31分）福田翔生（後半42分）【鳥栖】木村誠二（後半39分）
◆札幌 2−0 川崎F（大和ハウスプレミストドーム）
得点【札幌】青木亮太（後半26分）鈴木武蔵（後半35分）
◆神戸 2−0 福岡（ベスト電器スタジアム）
得点【神戸】大迫勇也（前半45+1分、後半37分）
◆名古屋 − 新潟（豊田スタジアム）※台風10号の影響により中止
◆C大阪 − G大阪（ヨドコウ桜スタジアム）※台風10号の影響により中止
◆磐田 − 横浜FM（ヤマハスタジアム（磐田））※台風10号の影響により中止◆京都 − 鹿島（サンガスタジアム by KYOCERA）※台風10号の影響により中止