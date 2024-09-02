サッカーJ2リーグ第29節が、8月31日（土）、9月1日（日）に開催。今節は台風10号の影響を受けて、1試合が中止となり、9試合が行われました。

横浜FCは逆転勝利で15試合連続負けなしとなり首位浮上。この15試合は12勝3分けと、絶好調な状態が続いています。清水エスパルスは台風10号の影響で、試合中止。この結果、暫定ながら横浜FCが首位浮上、清水エスパルスは2位に後退しています。

J1プレーオフ圏内の3位Ｖ・ファーレン長崎は引き分けで6試合勝利なし。直近5試合で4勝と好調の4位ベガルタ仙台が勝ち点3差まで迫っています。ファジアーノ岡山はレノファ山口FCとの上位対決を制し、5位に浮上しています。

【J2第29節結果】

◆水戸 3−1 愛媛（ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【水戸】大崎航詩（前半10分）久保征一郎（前半18分）新井晴樹（後半18分）【愛媛】石浦大雅（前半6分）

◆甲府 1−0 鹿児島（JITリサイクルインクスタジアム）

得点【甲府】オウンゴール（前半23分）

◆仙台 2−0 いわき（ユアテックスタジアム仙台）

得点【仙台】中島元彦（前半8分、後半28分）

◆横浜FC 2−1 山形（NDソフトスタジアム山形）

得点【横浜FC】高橋利樹（後半11分）福森晃斗（後半35分）【山形】イサカ ゼイン（前半9分）

◆岡山 2−0 山口（維新みらいふスタジアム）

得点【岡山】ルカオ（後半27分、32分）

◆長崎 1−1 栃木（トランスコスモススタジアム長崎）

得点【長崎】中村慶太（前半34分）【栃木】南野遥海（後半45+3分）

◆群馬 1−0 秋田（正田醤油スタジアム群馬）

得点【群馬】川本梨誉（後半30分）

◆藤枝 2−1 熊本（えがお健康スタジアム）

得点【藤枝】矢村健（前半40分）久富良輔（後半15分）【熊本】大崎舜（後半35分）

◆千葉 2−0 大分（レゾナックドーム大分）

得点【千葉】小森飛絢（前半39分、後半20分）

◆ 徳島 − 清水（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）※台風10号の影響により中止