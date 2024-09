なぜ多くの人が「仕事を苦痛」に思うのか…世界中で増える「クソどうでもいい仕事」の全容

「クソどうでもいい仕事(ブルシット・ジョブ)」はなぜエッセンシャル・ワークよりも給料がいいのか? その背景にはわたしたちの労働観が関係していた?ロングセラー『ブルシット・ジョブの謎』が明らかにする世界的現象の謎とは?

世界中から集まった証言

そもそも「ブルシット・ジョブ(BSJ)」とかいわれても、耳慣れない造語ですし、なんとなくわかるようでわからない感じをもたれている方も多いのではないかとおもいます。

そこでBSJとはなにかについてあれこれ切り込むまえに、まずBSJとは具体的にどのようなものか、そのイメージをつくってみたいとおもいます。

2013年の小論は、グレーバーが理論的に考えていたことと直感のラフな提示でしたが、それが予想外の反響を呼んだことで、かれのもとには当事者からの報告が多数集まることになります。さらにそれをみたグレーバーは積極的にSNSを利用して、BSJについての報告を募集します。それによってかれのもとには英語圏を中心にして、しかしそれだけではなく世界中から膨大な情報が集まりました。それをもとに、『ブルシット・ジョブ』は書かれているわけですが、かれはそのソースをおおよそ二つにわけています。

一つ目は小論の公表のあとに、ウェブ上のブログやホームページなどにあげられたBSJの経験についての情報。グレーバーは、124のウェブページをダウンロードし、時間をかけて整理したということです。

二つ目のデータは積極的に募集をかけたもの。2016年の下半期に、グレーバーは、調査用のeメールアカウントを作成し、さらには自身のツイッターアカウントを利用して、直接的な体験談を送ってくれるように呼びかけます。短いものから論文なみに長大なものまで、最終的に、250を超す証言が集まりました。

それらの応答を整理すると、11万語を超えるデータベースになりました。それらを入念に分類します。

質的分析としてはこのうえなくすぐれた資料である、とかれは自負しています。とりわけ多くの場合で追加の質問を実施できたこと、ときにインフォーマント(情報提供者)と長い対話を交わすことも、資料の質の向上に有益であった、とつけくわえます。

また、『ブルシット・ジョブ』でキーとなる概念のいくつかは、このようなインフォーマントとのやりとりのなかで、グレーバー自身、示唆を受けたり、触発されたり、あるいは実際に知見や概念を借用したりしたものであるから、この研究は、ある意味で共同のプロジェクトだともみなしうるといっています。とくに、以下の類型学にとっては、それが強い意味をもっていたようです。

こうした過程をへて、小論にはまだなかったBSJの定義が『ブルシット・ジョブ』ではおこなわれます。まずそれをぼんやりとでも念頭においておいたほうがよいとおもわれるので、あげておきます。

BSJとは、被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でさえある有償の雇用の形態である。とはいえ、その雇用条件の一環として、被雇用者は、そうではないととりつくろわねばならないと感じている(『ブルシット・ジョブ』27〜28ページ)

さて、それではBSJにはどのような種類のものがあるのか、グレーバーの分類によりながらみていきましょう。

「取り巻き」とはなにか

まずは「取り巻き」、フランキーです。

英語では、flunkies、flunkyの複数形です。「腰巾着、下働き、太鼓もち、おべっか使い」などの意味があります。

『オックスフォード上級学習者用辞典』によれば、「a person who tries to please somebody who is important and powerful by doing small jobs for them」。すなわち、「ささいな仕事(small jobs)をおこなうことで大物や権力者をよろこばせようとする人間」という意味です。

それをふまえたグレーバーによる「取り巻き」の最小の定義は、「だれかを偉そうにみせたり、偉そうな気分を味わわせるという、ただそれだけのために(あるいはそれを主な理由として)存在している仕事」です。

そんな仕事、いまどきあるのか、とおもうかもしれません。ところが、それがたくさんあるのです。たとえば、まずあがるのがドアマンです。ビルという人物の証言です。

わたしが勤務時間中にすることといえば、[マンションの]住人がロビーを通るたびにあいさつして、正面玄関の開閉ボタンを押すことだけでした。管理者いわく、わたしがまにあわずにボタンを押し損ねたとしても、住人は自分の手でドアを開けるだろうね、だそうです(『ブルシット・ジョブ』53ページ)

高級マンションなんかだと、白い手袋をしたこうしたドアマンを雇っているところがありますよね。かれらはいてもいなくてもいいのですが、ただその高級感、そこに住んでいる人間が富を人一倍有している重要な人間であるという気分にさせるためだけに存在しているのです。

キャンディを補充する業務

これはわかりやすい例ですが、あきらかに必要のないところにおかれている受付やフロント係もその延長上にあります。

たとえば、ゲルテというオランダの出版社で受付嬢をやっていた女性の証言があげられます。受付嬢としてフルタイムで雇用されていながら、実際の仕事はほとんどありませんでした。電話も一日一本あるかないかです。というわけで、彼女にはさすがに、別の仕事も与えられていました。こう彼女は説明しています。

・キャンディのお皿にミントキャンディを補充すること(ミントキャンディは、会社にいるだれかほかの方々が買い置きしてくれています。わたしはただ、ひきだしからキャンディをひっつかんで、となりの皿に放るだけでした)。

・週に一度、会議室に行って柱時計のネジを巻くこと(この仕事は、実はけっこう苦痛でした。なんでかというと、もしわたしが忘れたり遅れたりして振り子が落ちようものなら、わたしがその柱時計を修理しろといわれていたからです)。

・いちばん時間を費やした仕事といえば、もう一人の受付嬢からの化粧品のセールスをなんとかしてあしらうことでした(『ブルシット・ジョブ』54ページ)

なぜそのような仕事をおいておくのでしょう。グレーバーのここでの回答は、「ちゃんとした会社である証明」だから、というものです。受付をおいているような会社だからこそ、作家をはじめとした取引のある業者からも「だいじょうぶか、この会社」といった疑念をもたれることがない、まさにそのためのあかし、原文の表現でいうと「シリアスネスのバッジ」なのです。

このような「バッジ」が、野心的な会社員個人に使われることもあります。証券取引会社の社員ブローカー(仲買人)に雇われていたジャックという人物は、「コールドコーラー」といういわば電話勧誘の仕事をやっていました。

かれはこのブローカーの代理として、どこかからくすねられた(企業のなかにそうした社内個人情報のコピーを業者に売る人間がいるのですね)企業の構成員名簿を使って、めぼしいお偉方に証券を売り込むわけです。

本当はブローカー当人がやってもよいのです。かれはそれほど忙しいわけではありません。しかし、それをジャックにじぶんのポケットからの週200ドルの支払いでやらせることで、じぶんをエラくみせることが大事なのです。

ジャックは、「いま○○会社の××(ブローカーの名前)の代理としてお電話さしあげております」といいながら、株式市場でこれから有望の企業について無料で資料をごらんにいれます、などといったところから攻めていきます。

ジャックは、なぜジャックがそれをやるのか、その論理について、みずからこう分析しています。

こんな電話をかけるのにもアシスタントが必要なくらいクソ忙しく稼いでいるんだとすれば、そのブローカー本人は、顧客となる見込みのある人間にとって、よりいっそう有能な専門家にみえるだろうということです。この仕事には、隣にいるブローカーを実際よりも勝ち組であるようにみせる以外に、まったくなんの目的もありません(『ブルシット・ジョブ』55ページ)

こうしてこの社員ブローカーは、外にむけてこけおどしを使うだけでなく、すごく競争的である社内でも──証券会社などの社員のあいだでの競争はすごいですよね──ハクをつけ、重要人物とみなされ、重要なミーティングに出席できるようになるのです。

秘書だけが忙しいという事態

これはわかりやすい例でしたが、もうひとつ、複雑になるとこういう状況もあらわれます。ある企業で働くオフィーリアという女性の例です。彼女の肩書きは「ポートフォリオ・コーディネーター」という謎めいたものですが、当人すらいまだになにがなんだかわからないらしいです。

彼女のやっていることは、お偉方の「パーソナル・アシスタント」(むかしでいう「秘書」でしょうか)ということらしいのですが、彼女の仕事は、かれらにはそんな仕事、エラすぎてできないという理由であてがわれます。

だからといって、かれらがその人たちにしかできない仕事で忙しくしているわけではありません。かれらが、なにもせず椅子に座ってぼーっと壁をみていたり、毎日30分かけてバックパックを整理したりしているなか、彼女だけがあくせく忙しくしているといったありさまなのです。

ところが、こうした論理のもとで仕事がつくりだされると、倒錯した力学が作動をはじめます。

多忙だという印象を管理職が与えるために女性の部下に職務を押しつければ押しつけるほど、じぶんたちの仕事は減っていって、その結果、かれらはますますやることがなくなり、オフィーリアのような人だけがやたらと忙しいといった事態が生まれるのです。そこに待っているのは、少量の必要な仕事とスタッフの多忙を維持するためだけにあるでっちあげの仕事です。

オフィーリアは、この例として、二つの自社ビルのあいだを管理職が行き来するとき、毎回、他方のビルの部屋を予約するための書類を作成しなければならない、という職務をあげています。これによって、彼女と他方のビルの受付は多忙が保障されるわけです。つぎの彼女の言葉は、その状況をうまく洞察しています。

……そのおかげで、こうした諸々のペーパーワークをやりくりせねばならないわけで、受付係をとても有能にみせるのです。事務手続きの能率化に資する人材求むという求人広告が本当に意味しているのは、まさにこういうことだという気がしてきました。つまり、時間つぶしのために、さらなる官僚仕事をつくりだすということです(『ブルシット・ジョブ』58ページ)

ここで少し問題はあいまいになります。オフィーリアの仕事は「ブルシット」として生産されています。ところが、ブルシットな仕事もたくさんしていますが、実質のある仕事も彼女(たち)が一手に引き受けています。「取り巻き」が、実質のある仕事をこなしていて、それによって取り巻かれる人間たちの仕事は、ますますブルシット化していくというわけです。

グレーバーは20世紀における女性秘書の役割をふり返っています。「名目上では、秘書とは電話対応や口述筆記、重要度の低い書類整理などのために置かれるものだが、実際には、しばしば上司の仕事の八〇%から九〇%、ときには非ブルシットな部分の一〇〇%を、彼女たちはこなしていた」。

その現代版が、このオフィーリアのような「パーソナル・アシスタント」なのです。そしてここには、もちろんジェンダーの関係がひそんでいます。男性は派手であるがしばしば空疎な仕事を演じ、女性が地味だけど実質のある仕事でそれを支えるという構図です。

いずれにしても「不必要な取り巻きがいったん雇われたならば、なんらかの仕事が取り巻きに与えられるかどうかは、まったくもって二次的な問題でしかない」(『ブルシット・ジョブ』60ページ)のです。問題は、とにかく「取り巻き」を雇うことです。

それからは、たまたまその企業で、どういう組織編成になっているのか、やるべき仕事が多いのか少ないのか、目上の人間の要求や態度はどうか、ジェンダーの力学はどう作用しているか、制度的な制約にはどのようなものがあるか、こういった要素しだいなのです。

脅し屋

「取り巻き」のつぎは、「脅し屋」です。goons。goonの複数形です。先ほどとおなじ辞書によれば、goonとは、「a criminal who is paid to frighten or injure people」、すなわち、「雇われて人々を脅したり危害をくわえたりする犯罪者」で、ふつう、やくざ、ならず者、ごろつきなどといった日本語があてられています。さらに、労働争議などで雇われて脅しつける人間という含意もあります。

これはいささかぎょっとする人もいるかもしれません。なにしろ、脅したり危害をくわえたりする犯罪者ですから。そんなことしてる人間、探してもなかなかいそうにありません。

もちろん、これは比喩です。グレーバーの最初の定義は、「その仕事が脅迫的な要素をもっている人間たち、だが決定的であるのは、その存在を他者の雇用に全面的に依存している人間たち」です。要するに、人をなにか脅したてるような要素をもった雇われ人ということですね。

さらにかれは、「脅し屋がみずからの仕事を不愉快におもっているのは、その仕事がただポジティヴな価値を欠いているだけでなく、他人を操ろうとしたり脅しをかけるものだとみなしている」ともいっています。

例としてあがるのは、まずこれは想起した方もいるとおもいますが、軍隊の人員です。あるいは、ロビイスト、企業弁護士、広報専門家などです。

ここで検討される、ロンドンのアメリカ人所有になる大規模映像制作会社で働くトムの事例は、もっとも印象的な証言のひとつで、重要な意味をもってもいます。

わたしはロンドンに設置されたアメリカ人所有の巨大な映像制作会社で仕事しています。わたしの仕事には、とても楽しく、やりがいにあふれたところもあります。たとえば、映画スタジオのために自動車を宙に飛ばし、ビルを爆破し、エイリアンの宇宙船を恐竜に攻撃させたりして、世界中の観客にエンターテインメントを提供するのです。

ですが最近は、顧客のなかに広告代理店の割合が増えています。それらの企業は、シャンプーやら、歯磨き粉やら、保湿クリーム、洗剤なんかの、有名ブランド製品の広告をもってきます。そして、われわれは視覚効果のトリックを使って、それらの製品が実際に効き目があるようにみせかけます。

われわれはまた、TVショーやミュージック・ビデオの仕事もします。女性の目元のたるみを消し、髪に艶をもたせ、歯を漂白し、ポップスターと映画スターをスリムにみせたり……などなど。肌にエアブラシをかけてシミを消し、歯並びを整え、色調を変えて歯を白くみせます(洗剤の広告でも衣服におなじことを施します)。シャンプーのコマーシャルでは、枝毛を塗りつぶし、髪の艶を強調しますし、人間をスリムにみせるデフォルメ用の特殊なツールがあります。この手の技術は、実に、テレビのありとあらゆるコマーシャルにくわえて、ほとんどのテレビドラマや、たくさんの映画でも使用されています。なかでも女優に用いられますが、男性もまた対象とされます。われわれは視聴者が番組本編をみているあいだは自分たちに欠陥があるようにおもわせ、CMタイムにはその[欠陥への]「解決策」[商品]の効能を誇張してみせるのです。

わたしは、この仕事で年間一〇万ポンドの収入を得ています(『ブルシット・ジョブ』63ページ)

グレーバーが、かれにどうしてじぶんの仕事をブルシットとおもうのか、問いかけると、こう応答が返ってきます。

価値のある仕事とは、あらかじめ存在している必要性に応えたり、人が考えたこともない製品やサービスをつくりだして、生活の向上や改善に資するような仕事ではないでしょうか。わたしは、ずっと昔の仕事はほとんどがこういう種類の仕事で、われわれが暮らしてきたのはそういう世の中だったはずだと信じています。いまとなっては、ほとんどの産業では供給が需要をはるかに上回っていて、それゆえ、需要が人工的につくりだされるのです。わたしの仕事は、需要を捏造し、そして商品の効能を誇張してその需要にうってつけであるようにみせることです。実際、それこそが、広告産業になんらかのかたちでかかわるすべての人間の仕事なのだといえるでしょう。商品を売るためには、なによりもまず、人をあざむき、その商品を必要としていると錯覚させなければならない。もしも、そんなことにわれわれが携わっているのだとすれば、こうした仕事がブルシットでないとはとてもいえませんよね[強調引用者](『ブルシット・ジョブ』64ページ)

この証言は、グレーバーもいうように、みずからの仕事がなぜブルシットなのか、その尺度となる社会的価値を当人が言語化していることで、きわだっています。トムは、消費文化そのものをブルシットとしているわけではありません。いわば「誠実なる幻想といんちきな幻想をわけている」のだ、とグレーバーはいいます。

もともと誠実な幻想を通じて人の必要に応じたり、創造的な革新によって人の生活の向上や改善に資するものだったのが、いまでは、人をあざむいて、錯覚させ、高圧的に人にモノを買わせているということです。しかも、そのやり方といえば、人がじぶんに欠陥を感じるようにしむけ、その不安に乗じてモノを売りつけるといったやり方です。

「誠実なる幻想が世界によろこびを招き入れるのに対し、いんちきな幻想は、その世界は安っぽくてみじめな場所なのだと人に信じさせることを意図的に狙っているのである」

たしかに、消費スパイラルに落ち込んだ人がよくいいますよね。これを買うと少しでもじぶんの世界が変わるのではないか、と。たいてい、結局、一瞬高揚したとしても、すぐにまた欲求不満に舞い戻ります。

CMも、そのような人の欲望に巧みに働きかけます。わたしたちの提供する「これ」のある世界は、あなたの世界よりもっとすばらしい、と。とすると、あなたの世界はいつも「これ」のある世界より貧しく、みじめなものである、というメッセージがそこには込められているわけです。

まあ、この商品をじぶんだけもっていないなんて、わたしはなんてみじめ、というイメージをストレートに表現しているCMもありますが、いずれにしても、そのようなメッセージを発することで高い報酬をもらっていることにこのトムは耐えられなかったのです。

尻ぬぐい

「取り巻き」と「脅し屋」のつぎは、「尻ぬぐい」です。原文では、duct tapers。ガムテープのような補修テープを意味するのですが、ソフトウェア産業で、補修作業についてこの言葉が用いられていたようです。

グレーバーはそれを使いながら、さらに一般化できるといっています。要するに、ダクト・テーパーとは「尻ぬぐい」であって、「組織のなかに欠陥が存在しているためにその仕事が存在しているにすぎない被雇用者」のことです。

「組織のなかの欠陥」には、たとえばわかりやすい例としては、目上の人間の不注意や無能もあてはまります。部下はその「尻ぬぐい」をしなければなりません。

中小企業で働く、マグダという人物の証言があがっています。それによれば、マグダは「テスター」なる役割を引き受けていたようなのですが、その仕事は「花形気取りの統計調査員」が作成した報告書の校正でした。その統計調査員は、統計をよく理解しておらず、かつ文章もひどかった。ところが、修正にもなかなか応じてくれない。そこでマグダは苦しんでいるのです。

ただ、これは一人の人間の欠陥に一人の部下が苦労するという例ですが、もうひとつ、一人の人間の欠陥を部署全体で尻ぬぐいするといった事例もあげられています。精神科医でもある社長の経営する会社にプログラマーとして雇われたヌーリの事例です。

この例も、『ブルシット・ジョブ』のなかで記憶に残るものです。この社長は科学革命家の幻想に酔っていて、人間の発話を再現する「アルゴリズム」を開発するという目標にむかって邁進しています。ところが、

その会社を設立した「天才」が、このウィーンの心理学者で、「アルゴリズム」を発見したとのたまっている人物です。何ヶ月ものあいだ、そのアルゴリズムを、かれはけっしてみせようとしませんでした。なのでここに書くのは、それを使ったプログラムの話です。

その心理学者のプログラムは、妥当な結果をあげることに失敗しつづけました。典型的なパターンはこうです。

・かれのプログラムが、バカバカしいほど基本的な文章で停止してしまうのをわたしが指摘する。

・かれは「あれ……変だなぁ……」と眉をひそめ、まるでわたしがそのデス・スター[『スターウォーズ』にでてくる難攻不落な要塞]の取るに足りない弱点でもみつけたみたいに戸惑った顔をみせる。

・二時間ほど、穴蔵みたいな自室にこもって姿を消す。

・バグを解決したと勝ち誇って登場──「今度こそ完璧だ!」。

・ふりだしに戻る(『ブルシット・ジョブ』69ページ)

こうした一人の人間の奇矯なるふるまいの後始末を部署全体がやっています。発話を再現するアルゴリズムなどできないことを隠すために、ごくシンプルな発話を模倣するプログラムを作成し、それによって、この会社の内実が漏れるのを阻止しているのです。

基本的に、尻ぬぐいの仕事の多数は、だれもあえて修正しようとしなかったシステム上の欠陥の後始末にあります。手が回らなかったとか、予算が足りなかったとか、人員を減らしたくなかった(部下を減らしたくなかった)とか、組織が混乱しているとか、あるいはその複数とか、いろいろな理由はあります。

その結果、自動化されなかったり、ちぐはぐのままだったり、先ほどみたように不適任者が居座りつづけたりとか、そうした結果が温存されます。それをBSJでカバーするほうが選ばれるのです。

このようなことって、なんとなくわかりませんか? 社内のネットワーク設備の欠陥がいつまでも修正されることなく、それゆえにウェブベースと紙ベースの二つの作業が並行して存在しながら、仕事が倍加するといった経験など、多くの人がざらに経験しているのではないでしょうか。まさにそれは構造的欠陥の「尻ぬぐい」なのです。

尻ぬぐいとジェンダー

ここでまた、グレーバーは重要な指摘をしています。やはり、ジェンダーにかかわる問題です。

社会的次元において、歴史的にみて女性たちが男性たちの尻ぬぐいの役割をはたしてきました。

「地位ある男たちは、自分の周囲で起きていることの半分も気づかぬままに暮らしては、数多くの人間をふみつけにしてきたのである。かれらのエゴをしずめたり、気を落ち着かせたりといった感情労働を担い、かれらの起こした問題を丸く収めるべくやりくりしてきたのは、一般的には、かれらの妻や姉妹や母や娘たちだった」

そして、もうひとつ、物理的生産という点でみると、尻ぬぐいとしての古典的労働者階級というイメージがあらわれます。グレーバーは、建築の事例をあげています。

有名建築家が奔放につくりだした計画を実現させるときに、そこで生まれるギャップを、現場の労働者たちが埋めるというような作業のことです。ただし、それ自体は必ずしもブルシットではありません。ふつう、こういう計画と実地の次元は多かれ少なかれズレるものだからです。

問題は、「その計画がうまくいかないことがあきらかである場合、有能な建築家ならばそれをわかっているべきだった場合である。つまり、あまりにシステムがばかばかしく設計されているためその失敗が完全に予見できるのに、問題を解決しようとするより、もっぱら損害に対処するためだけのフルタイムの従業員を雇おうとする方を、組織が選ぶような場合」です。

ここをあえて強調したいのは、このままとはいえないにしても、日本でこうした事態が頻発していることは容易に想像できるからです。

失敗が予見できる計画を、専門家をふくむさまざまな批判にもかかわらず、無視して突っ走って、しわよせが現場の下請けに押しつけられるなどということは、失敗が大きな確率で予測できるのに、あるいは失敗があきらかになってからすらも構造的に計画を途中でやめることがきわめて困難である日本では、深刻なレベルで蔓延しているだろうからです。

書類穴埋め人

書類穴埋め人の原文は、box tickers。これは、box tickingに由来しています。「書類穴埋め人」とはまた、もっさりした訳語ですが、書類のチェック欄にレ点を入れる、つまりチェックするということですね。おそらく、そこから転じて、「官僚主義的手続き」「お役所仕事」という意味を帯びています。定義は「ある組織が実際にはやっていないことをやっていると主張できるようにすることが、主要ないし唯一の存在理由であるような被雇用者」です。

これはたぶん、BSJの作業としては、わたしたちのほとんどがかかわっている問題ですよね。たとえば、確定申告をやったことのある方なら、あの「書類作成」に、そしてオンラインで簡素化されたといわれる、あの「書類作成」のハードルにふるえあがる気持ちもわかるのではないでしょうか。

およそ、コンピューターによる「簡素化」とされるもので、本当に簡素化された事例をみなさんはどれほどあげることができるでしょうか。ごくごくまれに本当に簡素化された事例に遭遇すると、わたしなどは感動にうちふるえたりします。

それでは、「ある組織が実際にはやっていないことをやっていると主張できるようにすることが、主要ないし唯一の存在理由であるような被雇用者」とはどのようなものなのでしょう。これはいまでは、日本でもたちまちイメージできる事象があります。つまり、あの「やってるふり」です。

ここでもひとつ、『ブルシット・ジョブ』のなかでもひときわ印象的な証言があげられます。ケアホームにおける余暇活動のコーディネートの仕事をしているベッツィーのものです。

わたしの仕事のほとんどは、利用者の方に面会して、みなさんの希望をリスト化したレクリエーション書類を作成することでした。その書類はコンピューターに情報が記録されると、即座に永久に忘れ去られました。なんらかの理由があって、その書類は紙の形式としても保存され、バインダーに綴じられました。上司の目には、その書類の仕上げは、わたしの仕事のうちでなによりも重要な職務であるらしく、作業が遅れようものなら大目玉をくらいました。短期利用者のための書類を長い時間をかけて仕上げても、その方々は翌日には退去してしまいます。わたしは膨大な書類を破棄しました。面会はたいてい利用者には嫌がられるだけでした。かれらは、面会がブルシットなペーパーワークの一環でしかなく、じぶんたちの個人的希望などだれも気にかけてないことを知っていたのです(『ブルシット・ジョブ』73ページ)

インタビューを受けたとしても希望がかなうわけではないということは、利用者当人たちもよく知っているのです。だから、みなそのアンケートに応じるのをいやがっています。実際、その書類は作成されるとすぐに放置され忘れられてしまうのです。

データがコンピューターに記録されながら、同時に紙の形式でも残すことが重視されているというのは、やはり見栄えということでしょうか。要するに、なによりも利用者の希望を聞いたふりをすること、それに応じて改善をしているふりをすること、そしてそれをしているふりのための見栄えが重要なようです。

ベッツィーの例を痛ましいものに、かつBSJ論全体にとっても意義深いものにしているのは、なんとしてもじぶんの仕事を実質のあるものにしようとする彼女の努力です。「幸運にも、毎日の夕食前に、わたしは利用者のためにピアノを弾くことができました。歌ったり、笑ったり、泣いたり、それはすばらしい時間だったのです」。

ところが、ベッツィーには、「こうした瞬間は、書類の記入や適切な処理という彼女の主たる義務の遂行への報償としてゆるされるつかのまのぜいたく」として感じられていたのです。つまり、本来、彼女の仕事の意味は、ケアホームの利用者のレジャー活動を充実したものにすることにあるはずです。とすれば、当然、その本来の仕事は夕食前のこのピアノによる合唱の時間にあるはずです。

ところが、それを彼女はなにか「ぜいたく」であり「うしろめたいもの」と感じ取っているのです。これはおそらく、大学に職のある研究者でもおなじです。研究に時間を割いたり、学問について、あるいは人生について学生と長い時間話し込んだりすることには、なんとなくうしろめたい感覚がまとわりつきます(少し前にはそんなことはありませんでした)。こんなことをしていていいのだろうか、と。それは書類作成のような仕事に主要な時間を割いたついでにくるごほうびであるような感覚が、わたしたちにも拡がっているのです。

文書の体裁をいい感じにする

ここではさらに、企業コンプライアンスのルールの導入が、ブルシットの領域を拡大している状況が語られます。それによって、コンプライアンス産業が成長しています。そのひとつ、米国の制定した海外腐敗行為防止法が生んだコンプライアンスにかかわる仕事をおこなっているライラの証言があげられます。

わたしは、連邦政府による規制である海外腐敗行為防止法によって生まれた成長産業で働いています。

基本的にアメリカの会社は、デューデリジェンス[企業買収や合併、投資、不動産購入などの取引で、契約に先立って案件の内容を精査すること]を実施して、不正をはたらく海外企業と取引していないことを確認しなければなりません。顧客は大会社──技術系、自動車産業など──で、中国のような地域を供給先や提携先とする子会社をごちゃごちゃ有しています。

わが社は、顧客となる方々にデューデリジェンス報告書を作成しています。それは基本的に、インターネットで一時間から二時間調べたものが、報告書の体でまとめられたものです。報告書のつじつまが合ってるようにみせるために、隠語をたくさんちりばめたり、文章の体裁をいい感じに整えたりします。

インターネットでは時々、あからさまな危険信号──社長が犯罪事件に関与していたとか──がわかることもありますが、うそかまことかのほどは八対二といったところでしょうか。でも、刑事告訴でもされてなければ、広州で封筒一杯の裏金がやりとりされてようが、ブルックリンの自分のアパートからじゃ、わかりっこありません(『ブルシット・ジョブ』74〜75ページ)

いまアメリカの企業は、海外企業と取引をするときには、先方の企業が不正を働いていないかを調査しなければなりませんが、それを調べ切ることは、基本的には不可能なのです。

ライラは、インターネットで1時間から2時間調べ、つじつまが合ってるようにみせるために、もっともらしい業界用語をたくさんちりばめたり、文章の体裁をいい感じに整えたりして報告書を作成しているようです。

文書の体裁をいい感じにする──このテーマは、書類穴埋めの仕事にかんしての証言ではひんぱんにあらわれるものであるとグレーバーはいっています。

政府部門しかり、企業部門しかり。日本のお役所では「ポンチ絵」が、しばしば話題になります。内容はスカスカでも、とにかくプレゼンがもっともらしい用語と図と線とでキラキラしているならよいという風潮です。これは企業部門ではもっと目立つとグレーバーはいっています。

ここでかれは、封建制にイメージをもとめています。経営者の名声の指標が、部下の人間の数であり、経営者の権力や威信を物理的に表現するものは、プレゼンテーションや報告書の見かけ上のクオリティである、と。

そして、こうしたプレゼンの飛び交う会議は、馬上試合や行進の前に馬の甲冑を磨いたりその毛並みを揃えることだけが唯一の役割である召使いがいたように、現代のお偉方は、ただパワポを準備したり図表やマンガ、イラストや写真を集めては報告書にまとめるだけの従業員をかこっているのだ、と。

タスクマスター

さて、5類型の最後、taskmastersです。これは、タスクマスターとカタカナ表記にしています。

これについては、『ブルシット・ジョブ』の翻訳より先に『現代思想』誌におなじメンバーで訳出した「ブルシット・ジョブの上昇」というタイトルのインタビューでは「不要な上司」という日本語をあてています。ですがもうひとつタスクマスターには、不要な仕事をつくりだす上司という意味もあります(なんせ「タスク名人」ですしね……)。「ブルシット生成装置」とも『ブルシット・ジョブ』では呼ばれています。つまり、タスクマスターには二つの類型があるのです。したがって、「不要な上司」だけではいけません。そこで仕方なしに、とりあえず「タスクマスター」としています。

このタスクマスターは、ちょっとむずかしいものがあります。まず、タスクマスターでありながら、みずからの仕事をブルシットであると証言してくれる人が少ないというものです。しかし、ある最近の調査では、「被雇用者の八〇%が、自身の管理者は役立たずで、そのような人々がいなくても仕事をまったくおなじようにこなすことができると感じている」とグレーバーは注でその資料もあげて述べています。とすると、タスクマスターはみずからの仕事をブルシットと感じてはいるが、それをあからさまに口にすることはあまりしない、という推測が可能です。

とはいえ、証言がないわけではありません。グレーバーは、最近中間管理職に昇進したベンという人物の証言をあげています。かれは10人の部下を監督しているが、じぶんでひそかに監督などまったくいらないと考えています。ベンは、うろつき回ったりやきもきしてじぶんのできる仕事を探しています。どうも職場では落ち着きのない上司のようです。

問題はもうひとつの類型、他者のなすべき仕事をでっちあげるタスクマスターです。ここではイギリスの著名大学で「学部長」というポストに就いたクロエという人の例があがります。ひとつは、それこそ大学改革によっておかれた特別ポストの話で、これについてはわたしには要約することも手に余ります。いっぽう彼女が学科主任になってからの仕事は、日本でもおなじみのものです。

非常に短い期間を学科主任として仕事するなかで、どれほど少なく見積もっても、その役割の九〇%はブルシットだということをおもい知らされました。たとえば、指揮系統を掲げた戦略的文書を作成するために学部長から送信されてくる書類を記入すること。研究活動や教育活動の監査とモニタリングの一環として大量のペーパーワークを課すこと。すでに各学部が抱えている予算やスタッフがどうして必要であるのかを正当化するためには、計画につぐ計画と、そのまた五ヶ年計画を立案せねばなりません。引出しにしまわれたあとは二度と日の目をみることはない年次評価を血みどろになって作成します。そして、学科主任としてこうした仕事を完了するためには、スタッフに手伝ってもらわねばなりません。ブルシットは増殖していきます。

それで、これをどう考えるのか? ブルシットを生みだしているのは、資本主義それ自体ではありません。それは、複雑な組織のなかで実践されているマネジリアリズム[経営管理主義]・イデオロギーです。マネジリアリズムが根を下ろすにつれ、マネジリアリズムの皿回し──戦略、パフォーマンス目標、監査、説明、評価、新たな戦略、などなど、などなど──を維持するだけが仕事の大学スタッフの幹部たちが登場します。それらは、およそ大学の真価とよべるもの、すなわち教えたり学んだりからは、まったくかけ離れたところで起きている現象なのです(『ブルシット・ジョブ』85〜86ページ)

この「マネジリアリズム・イデオロギー」という指摘は重要です。ネオリベラリズムのなかで強化され、拡大しているのが、このとにかくあらゆる過程に管理チェックの契機を導入していく経営管理主義イデオロギーです。

最後に、タニアという公共部門/民間部門両方でタスクマスターを経験した人物の証言があげられます。この証言は、グレーバーとかなりの密度でやりとりする過程をへてあらわれたもののようで、タニアはグレーバーの理論を巧みに利用しながらみずからの経験を分析しています。おおよそこういう話です。勤続25年と在職期間が長くしかも上司からは優秀ともくされているある人物がタニアの部下にいました。しかしこの人物は、いまの仕事においてはぜんぜん役に立ってくれません。そこで尻ぬぐいを彼女は必要としました。

しかし、それも限界です。彼女は、この欠陥をカバーするために新規人事を立ち上げました。ところが、この勤続25年の人物を動かすわけにはいきません。だから、手の込んだ職務記述書とあたらしい職務をでっちあげねばならず、かつ、その採用した新人には、でっちあげの職務にあわせた適性のあるふりをしなければならないのです。

かっちりした職階と職務の定められている組織では、人員募集できるような明確な職務内容の仕事が存在しなければなりません(そこは自己目的化したBSジョブとムダな仕事からなる並行世界です。すべての住人が補助金申請書や入札契約書をひたすら作成している世界のようなものです)。

そのため、BSジョブの創造はたいてい、BSな物語世界の創生をともなっていて、そこには[架空の]職務の目的や役割はもちろんのこと職務遂行に必要な資格が、連邦人事管理局[アメリカの政府職員の人事を管理する独立部局]やわたしの機関の人事スタッフの規定する書式や専門的なお役所用語に一致するよう記載されています。

それがすめば、その物語に即した求人広告が必要になります。雇用資格を得るために、応募者は、業務代行している機関の使用する雇用ソフトウェアに自身の資格を認識してもらえるよう、当該の求人の題目と文言のすべてを盛り込んだ履歴書を提示しなければなりません。その人が雇われたあと、その職務は、年次勤務評価の基礎となる別の文書においても一言一句記述されていなければなりません。

応募者たちが雇用ソフトウェアを確実に通過できるよう、その履歴書をわたし自身の手で書き換えてきました。さもなくば、その人たちをわたしは面接も採用もできないからです。コンピューターをパスしなければ、その人たちを審査もできないのですから(『ブルシット・ジョブ』88〜89ページ)

一読、めまいのするような複雑怪奇なお話です。架空のポストと職務規程をつくり、そこには本当にやってもらう職務に合う適性の人間を採用しながら、採用するさいには架空のポストに即した適性で採用したかのようにみせかけて、必要とあらば履歴書からなにから書き換えて、といった気の遠くなるような作業です。でも、こうしたことは、いま日本社会で働いているかなりの人が多かれ少なかれ経験していることだとおもいます。

ここでひとつ述べておきたいのは、これはまさに仕事の渦中にいないとわからないニュアンス、「あうん」の呼吸、正当であることと不正であることのギリギリのライン、そしていわないことになっていることの限界を共有する空気などで動く論理だということです。まさにこれが「ブルシット・ジョブ」が「ブルシット」たるゆえんです。こういうことは、本格的に仕事に就く前にはなかなかわからないですよね。

つづく「なぜ「1日4時間労働」は実現しないのか…世界を覆う「クソどうでもいい仕事」という病」では、自分が意味のない仕事をやっていることに気づき、苦しんでいるが、社会ではムダで無意味な仕事が増殖している実態について深く分析する。

なぜ「1日4時間労働」は実現しないのか…世界を覆う「クソどうでもいい仕事」という病