¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Îà¥Ä¥ó¥Ç¥ìºîÀïá¤¬¸úÎÏÈ¯´ø¤«¡¡Á°Æü¶ì¸À¤ÎÀµÌÚÃÒÌé¤¬£³°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£±Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£±£°¡½£²¤Ç´°¾¡¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£±£µ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇÀþ¤¬£±£µ°ÂÂÇ¤ÈÇúÈ¯¤·¡¢¶áÆ£¤¬Ï¢Æü¤Î°ìÈ¯¤ò´Þ¤à£³°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¤òÊü¤Æ¤Ð¼þÅì¤â£´°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Îà¥Ä¥ó¥Ç¥ì½Ñá¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤ÎÀµÌÚÃÒÌé³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤À¡£ÀµÌÚ¤ÏºòÇ¯£±£µ»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï£¶·î¤Ë°ì·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÇ·â¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡££··îÃæ½Ü¤«¤é¤Ï¡Ö£¶ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÎºÂ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£µ£¶»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£µÎÒ¡¢£µËÜÎÝÂÇ¡¢£²£´ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤À¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÀµÌÚ¤ò¤¢¤Þ¤ê¼êÊü¤·¤ÇË«¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°Æü£¸·î£³£±Æü¤Î»î¹ç¸å¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÀµÌÚ¤Î¸åÂ³¤ÎÂÇ¼Ô¤¬·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤â¡Ö¤½¤ÎÁ°¤ÎÀµÌÚ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÇ¤Æ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼«Ê¬¤ÇÊú¤¨²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«¤é¸ÀµÚ¤·¡¢¼ãÉð¼Ô¤Ë²ÝÂê¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿à¥Ä¥óÈ¯¸Àá¤ËÀµÌÚ¤ÏÊ³µ¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£µ¹æ£²¥é¥ó¤ò´Þ¤à£³°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ì¤Ð»î¹çÁ°¤Ê¤É»Ø´ø´±¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖºòÆüÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£Æü¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÁ°Æü¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¸À¤¦¤¿¤Ã¤¿¤ó¤¹¤è¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÊÍÍ»Ò¡£¡ÖÍß¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢º£ÌøÅÄ¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¸½¾õ¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Çà¥Ç¥ìá¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ£Ö¥í¡¼¥É¤òÁö¤ë¥Û¡¼¥¯¥¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ìºîÀï¡×¤â¶¯¤µ¤ÎÍ×°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡