セレブ猫として有名に

ロンドンの5つ星ホテル「The Lanesborough」には、故英国女王エリザベス2世にちなんで命名された猫のLilibetが住んでいます。

遊び好きで元気いっぱいのメスのサイベリアン種で、2019年6月に子猫のときにやってきて以来、同ホテルでもっともかわいがられるマスコットになりました。現在は従業員やゲストに愛されながら、まるで宮殿に住んでいるかのような、ぜいたくな毎日を送っているのです。

ホテル内には猫好きな従業員で構成された「猫委員会」まであり、ボランティアとして交代でLilibetの世話を続けています。

Lilibetはウェブ上でも大人気になっていて、ホテルの宣伝と売上拡大にも大きく貢献しています。BBCニュースに登場したり、数えきれないほど多くのSNSで取り上げられる「セレブ猫」なのです。

たくさんの贈り物も

ホテルの建物は18世紀に建築された貴族の邸宅で、歴史を感じさせる廊下やホールには、豪華な装飾がほどこされています。

ここのコンシェルジュによると、Lilibetはエリザベス2世の肖像画を見下ろせるバルコニーにちょこんと座っていたり、入口でドアマンのVictorさんと一緒にお客様を迎えたりするそうです。

「わたしはひっかかれたことがない、数少ない人間だと思います。Lilibetはお客様になでられるのは大好きなのですが、それがあまり長いと怒ってひっかきます。それでもこの猫は大人気なので、よくおやつなどの贈り物が届けられますね。ぜいたくに作られたチキンスープは、とくに彼女のお気に入りのようです」

甘やかされながら過ごす毎日

贈り物はそれだけではありません。Lilibetは有名なデザイナーの「Ralph & Russo」から金のネックレス(首輪)を贈られたことまであるのです。ホテルの紋章とともにLilibetの名が描かれている、すてきな首輪で、特別な機会につけてもらうのだそうです。

ホテルのバーに行けば、ゲストは「Lilibetカクテル」が楽しめます。アールグレイ風味のジンにチョコレート味のシャルドネワインを泡立てて加えたものだそうです。

宿泊客担当のMaryさんによると、「この猫は外に連れて行かれても、すぐにホテル内に戻りたがります。自分から外に出るのは毛づくろいのときだけですね」といいます。やはり豪華なホテルの中で、みんなから甘やかされて過ごす時間が楽しいのでしょうか。

同ホテルチェーンでは、フランスのパリとドイツのバーデンバーデンにもそれぞれホテル在住猫がいて、やはり人気者になっているそうです。

