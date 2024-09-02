R・マドリーvsベティス スタメン発表
[9.1 ラ・リーガ第4節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ベティス]
先発
GK 1 ルイ・シウバ
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 6 Natan
DF 15 ロマン・プロー
DF 23 ユースフ・サバリ
MF 10 アブデ・エザルズリ
MF 14 ウィリアム・カルバーリョ
MF 17 ロドリ
MF 18 パブロ・フォルナルス
MF 21 マルク・ロカ
FW 24 アイトール・ルイバル
控え
GK 13 アドリアン
GK 25 フラン・ビエイテス
DF 2 エクトル・ベジェリン
DF 12 リカルド・ロドリゲス
DF 43 Lucas Alcázar
MF 4 ジョニー・カルドーゾ
MF 16 セルジ・アルティミラ
MF 19 Iker Losada
FW 7 フアンミ
FW 8 ビトール・ロッキ
FW 9 チミー・アビラ
FW 38 アサネ・ディアオ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
※28:30開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ベティス]
先発
GK 1 ルイ・シウバ
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 6 Natan
DF 15 ロマン・プロー
DF 23 ユースフ・サバリ
MF 10 アブデ・エザルズリ
MF 14 ウィリアム・カルバーリョ
MF 17 ロドリ
MF 18 パブロ・フォルナルス
MF 21 マルク・ロカ
FW 24 アイトール・ルイバル
控え
GK 13 アドリアン
GK 25 フラン・ビエイテス
DF 2 エクトル・ベジェリン
DF 12 リカルド・ロドリゲス
DF 43 Lucas Alcázar
MF 4 ジョニー・カルドーゾ
MF 16 セルジ・アルティミラ
MF 19 Iker Losada
FW 7 フアンミ
FW 8 ビトール・ロッキ
FW 9 チミー・アビラ
FW 38 アサネ・ディアオ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります