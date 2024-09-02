AKB48¡Ö·à¾ì¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°ºÇ½ª¸ø±é¡×ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¡×
AKB48¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç¡¢¡Ö·à¾ì¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°ºÇ½ª¸ø±é¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥Û¡¼¥à¤Ï¤³¤Î·à¾ì¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¸ø±é¤Ç·à¾ì¤È¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤«¤é¤â¤³¤³¤¬¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢12·î8Æü¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¸ø±é¤È¡¢½éÆü¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾®·ªÍ°Ê¡Ê22¡Ë¤é16¿Í¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿Æ±¸ø±é¤Ï¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë½©¸µ¹¯»á¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¿·¸ø±é¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£