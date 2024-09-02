R¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°¡¡3»î¹ç¤Ö¤êÀèÈ¯¤âÌµ°ÂÂÇ¡¡3»î¹ç8ÂÇÀÊ¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤·¡¡¥Á¡¼¥à¤âÏ¢ÇÔ
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹1¡½4¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ê2024Ç¯9·î1Æü¡¡¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç3»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢1»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÂÇÎ¨¤Ï¡¦289¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï»°¥´¥í¡¢4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢3Ï¢ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Ê¤ª¤â2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬Æó¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÏÅê¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÀèÈ¯¡¦¥¯¥ê¥¹¥¦¥§¥ë¤¬4²ó¤ò´°Á´¤ËÉõ¤¸¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤Î2ÈÖ¼ê¡¦¥Ò¥ë¤¬2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£3ÈÖ¼ê¡¦¥±¥ê¡¼¤â6²ó¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÈ¿·â¤Ç¤¤º¡£1¡½4¤ÇÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£