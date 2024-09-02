UNICODE¡¡Ì´¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡×¡¡½ÂÃ«¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ
¡¡ÆüËÜ¿Í½÷À5¿ÍÁÈK¡½POP¥°¥ë¡¼¥×¡ÖUNICODE¡×¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎDDD¡¡AOYAMA¡¡CROSS¡¡THEATER¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÏABEMA¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢º£Ç¯7·î23Æü¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¡ÊBlur¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Á´8¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎERIN¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ¤Ç¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£