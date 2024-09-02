µ×ÊÝ·ú±ÑÀèÈ¯¤Î¥½¥·¥¨¥À¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ÎÌÔ¹¶¤òÂÑ¤¨Î¿¤°¡Ä¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×³ÍÆÀ¤âB¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤È¥È¥é¥ª¥ì¤¬Éé½ý¸òÂå
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè4Àá¤¬9·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç1¾¡2ÇÔ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡£Âè2Àá¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ç·è¾¡ÃÆ¤òµó¤²¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢Á°Àá¤ËÂ³¤¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÀèÈ¯¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥óÌ¤¤À¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¥Ø¥¿¥Õ¥§¡£µ×ÊÝ¤Ï¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Û¡¼¥à¤Î¥Ø¥¿¥Õ¥§¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ò°µÅÝ¡£¸ß¤¤¤Ë·è¤á¼ê¤ò·ç¤¤¤¿Á°È¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤¬½Ä¤ËÂ®¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼´¤Ë¥²¡¼¥à¤Î¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤à¡£°ìÊý¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢28Ê¬¤ËÁ°ÀáÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬Éé½ý¸òÂå¡£µ×ÊÝ¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿¸åÈ¾¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¥Ø¥¿¥Õ¥§¡£µ×ÊÝ¤ÏÂç¤¤Ê¸«¤»¾ì¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢60Ê¬¤Ë¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄ¾¸å¡¢¶ì¤·¤à¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½±¤¦¡£61Ê¬¤ËÁê¼ê¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥Þ¥ê¡¦¥È¥é¥ª¥ì¤¬¡¢¸å¤í¸þ¤¤Î¾õÂÖ¤ÇÂç¤¤¯Á°Àþ¤Ë¥¯¥ê¥¢¡£¤¹¤ë¤È¡¢±¦¤Ò¤¶¤ÎÎ¢¤ò²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¡¢B¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤ËÂ³¤¤¤ÆÉé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¡¢71Ê¬¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦³Ñ¤«¤é¥«¥ë¥ì¥¹¡¦¥¢¥ì¥Ë¥ã¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£°ìÅÙ¤ÏÁê¼ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ±û¤Ç¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤¬¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂÔ¤Ä¥ª¥Þ¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ç¥ì¡¼¥Æ¤Ë¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤°¡£¥´¡¼¥ë¤«¤éµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤¿¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎGK¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥í¤¬ÃÆ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¡¢84Ê¬¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡£¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤¬¥Õ¥£¡¼¥É¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥¹¡¦¥¦¥Á¥§¤¬¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ä¡£Æ¬¤ÇÍî¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ú¥Æ¥ë¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤¬¡¢¥è¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤«¤é¥¢¥ì¥Ë¥ã¤¬ºÆ¤Ó¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¥è¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÃÆ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï0¡Ý0¤Ç½ªÎ»¡£¥Ø¥¿¥Õ¥§¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬16ËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï1ËÜ¡£ÌÔ¹¶¤òÂÑ¤¨Î¿¤¤¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¼¡Àá¤Ï15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ø¥¿¥Õ¥§¡¡0¡Ý0¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
¤Ê¤·
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç1¾¡2ÇÔ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡£Âè2Àá¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ç·è¾¡ÃÆ¤òµó¤²¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢Á°Àá¤ËÂ³¤¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÀèÈ¯¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥óÌ¤¤À¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¥Ø¥¿¥Õ¥§¡£µ×ÊÝ¤Ï¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Û¡¼¥à¤Î¥Ø¥¿¥Õ¥§¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ò°µÅÝ¡£¸ß¤¤¤Ë·è¤á¼ê¤ò·ç¤¤¤¿Á°È¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤¬½Ä¤ËÂ®¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼´¤Ë¥²¡¼¥à¤Î¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤à¡£°ìÊý¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢28Ê¬¤ËÁ°ÀáÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬Éé½ý¸òÂå¡£µ×ÊÝ¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¡¢71Ê¬¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦³Ñ¤«¤é¥«¥ë¥ì¥¹¡¦¥¢¥ì¥Ë¥ã¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£°ìÅÙ¤ÏÁê¼ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ±û¤Ç¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤¬¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂÔ¤Ä¥ª¥Þ¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ç¥ì¡¼¥Æ¤Ë¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤°¡£¥´¡¼¥ë¤«¤éµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤¿¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎGK¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥í¤¬ÃÆ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¡¢84Ê¬¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡£¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤¬¥Õ¥£¡¼¥É¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥¹¡¦¥¦¥Á¥§¤¬¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ä¡£Æ¬¤ÇÍî¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ú¥Æ¥ë¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤¬¡¢¥è¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤«¤é¥¢¥ì¥Ë¥ã¤¬ºÆ¤Ó¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¥è¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÃÆ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï0¡Ý0¤Ç½ªÎ»¡£¥Ø¥¿¥Õ¥§¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬16ËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï1ËÜ¡£ÌÔ¹¶¤òÂÑ¤¨Î¿¤¤¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¼¡Àá¤Ï15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ø¥¿¥Õ¥§¡¡0¡Ý0¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
¤Ê¤·