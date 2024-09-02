¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óvs¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¡Û(¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 2-0(Á°È¾1-0)¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ð]¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó(38Ê¬)¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼(78Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ð]¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î(31Ê¬)
´Ñ½°:75,000¿Í
¨¦Æ²°ÂÎ§¤¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁê¼ê¤ËPK³ÍÆÀ¤âÌ£Êý¤¬¼ºÇÔ¡Ä¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï´°ÉõÉé¤±¤Ç³«Ëë2Ï¢¾¡¤òÆ¨¤¹
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 2-0(Á°È¾1-0)¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ð]¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó(38Ê¬)¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼(78Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ð]¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î(31Ê¬)
´Ñ½°:75,000¿Í
¨¦Æ²°ÂÎ§¤¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁê¼ê¤ËPK³ÍÆÀ¤âÌ£Êý¤¬¼ºÇÔ¡Ä¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï´°ÉõÉé¤±¤Ç³«Ëë2Ï¢¾¡¤òÆ¨¤¹