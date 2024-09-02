[9.1 ラ・リーガ第4節](コリセウム・アルフォンソ・ペレス)

※26:15開始

<出場メンバー>

[ヘタフェ]

先発

GK 13 ダビド・ソリア

DF 2 ジェネ

DF 15 オマル・アルデレーテ

DF 16 ディエゴ・リコ

DF 21 フアン・イグレシアス

MF 5 ルイス・ミジャ

MF 7 アレックス・ソラ

MF 10 B. Yıldırım

MF 17 カルレス・ペレス

MF 27 ナビル・アベルディン

FW 6 クリスタンタス・ウチェ

控え

GK 1 イジー・レターチェク

DF 4 Juan Berrocal

DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ

DF 30 ゴルカ

MF 8 マウロ・アランバリ

MF 11 カルレス・アレニャ

MF 20 ジェジュ・サンティアゴ

MF 26 Alberto Risco

MF 31 ジョン・パトリック

FW 19 ピーター・ゴンサレス

FW 29 Coba

監督

ホセ・ボルダラス

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 18 アマリ・トラオレ

DF 20 ジョン・パチェコ

DF 27 ジョン・アランブル

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 14 久保建英

MF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

FW 19 ウマル・サディク

FW 23 ブライス・メンデス

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

GK 35 Arana

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 12 ハビ・ロペス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 25 ジョン・マグナセライア

MF 28 パブロ・マリン

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 9 O. Óskarsson

FW 11 シェラルド・ベッカー

監督

イマノル・アルグアシル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります