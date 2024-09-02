ヘタフェvsソシエダ スタメン発表
[9.1 ラ・リーガ第4節](コリセウム・アルフォンソ・ペレス)
※26:15開始
<出場メンバー>
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 2 ジェネ
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 21 フアン・イグレシアス
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 7 アレックス・ソラ
MF 10 B. Yıldırım
MF 17 カルレス・ペレス
MF 27 ナビル・アベルディン
FW 6 クリスタンタス・ウチェ
控え
GK 1 イジー・レターチェク
DF 4 Juan Berrocal
DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ
DF 30 ゴルカ
MF 8 マウロ・アランバリ
MF 11 カルレス・アレニャ
MF 20 ジェジュ・サンティアゴ
MF 26 Alberto Risco
MF 31 ジョン・パトリック
FW 19 ピーター・ゴンサレス
FW 29 Coba
監督
ホセ・ボルダラス
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 14 久保建英
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
FW 19 ウマル・サディク
FW 23 ブライス・メンデス
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 35 Arana
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 12 ハビ・ロペス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 25 ジョン・マグナセライア
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 O. Óskarsson
FW 11 シェラルド・ベッカー
監督
イマノル・アルグアシル
※26:15開始
<出場メンバー>
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 2 ジェネ
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 21 フアン・イグレシアス
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 7 アレックス・ソラ
MF 10 B. Yıldırım
MF 17 カルレス・ペレス
MF 27 ナビル・アベルディン
控え
GK 1 イジー・レターチェク
DF 4 Juan Berrocal
DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ
DF 30 ゴルカ
MF 8 マウロ・アランバリ
MF 11 カルレス・アレニャ
MF 20 ジェジュ・サンティアゴ
MF 26 Alberto Risco
MF 31 ジョン・パトリック
FW 19 ピーター・ゴンサレス
FW 29 Coba
監督
ホセ・ボルダラス
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 14 久保建英
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
FW 19 ウマル・サディク
FW 23 ブライス・メンデス
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 35 Arana
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 12 ハビ・ロペス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 25 ジョン・マグナセライア
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 O. Óskarsson
FW 11 シェラルド・ベッカー
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります