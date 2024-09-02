バイエルンvsフライブルク スタメン発表
[9.1 ブンデスリーガ第2節](アリアンツ・アレーナ)
※24:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 39 マティス・テル
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 23 S. Boey
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ヴァンサン コンパニ
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 34 M. Röhl
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 J. Makengo
DF 43 B. Ogbus
MF 22 ロランド・サライ
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 18 エレン・ディンクチ
監督
シュスターユリアン
※24:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 39 マティス・テル
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 23 S. Boey
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ヴァンサン コンパニ
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 34 M. Röhl
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 J. Makengo
DF 43 B. Ogbus
MF 22 ロランド・サライ
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 18 エレン・ディンクチ
監督
シュスターユリアン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります