[9.1 ブンデスリーガ第2節](アリアンツ・アレーナ)

※24:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 6 ヨシュア・キミッヒ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 39 マティス・テル

MF 42 ジャマル・ムシアラ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 23 S. Boey

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 27 コンラッド・ライマー

FW 11 キングスレイ・コマン

FW 25 トーマス・ミュラー

監督

ヴァンサン コンパニ

[フライブルク]

先発

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 37 M. Rosenfelder

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 34 M. Röhl

MF 42 堂安律

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 28 マティアス・ギンター

DF 33 J. Makengo

DF 43 B. Ogbus

MF 22 ロランド・サライ

MF 23 フロレント ムスリヤ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 18 エレン・ディンクチ

監督

シュスターユリアン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります