¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡Ä2Àï¤Ö¤ê°ÂÂÇ¤â¡Ö´¶³Ð¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¥Á¡¼¥à¤Ï5Ï¢¾¡
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥«¥Ö¥¹5¡½3¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Ê2024Ç¯8·î31Æü¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Ë
¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£8²ó¤Ë2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡Ö´¶³Ð¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ï3µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤Ç½¦¤Ã¤Æ¤Î¹¬±¿¤Ê±¦Á°ÂÇ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É·÷Æâ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï5Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉ½¾ð¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£