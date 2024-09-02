TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥«¥¸¥­Äà¤ê¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¾Þ¶â500Ëü±ß¤ò¤«¤±¤¿¥«¥¸¥­Äà¤ê¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤¬°ñ¾ë¸©²­¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Îº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó¤é¤ª¤è¤½180¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼çºÅ¤¹¤ë¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2Æü´Ö¤Ç±ä¤Ù64ÀÉ¤¬³¤¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂæÉ÷¤Î¤¿¤á²­¤ÏÂç¹Ó¤ì¤Ç¡¢¥«¥¸¥­¤Ï1É¤¤âÄà¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢9·î1Æü¤Ï²ñ¾ì¤ËÎäÅà¤Î¥«¥¸¥­¤¬ÅÐ¾ì¡£²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¾Ð´é¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£