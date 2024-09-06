¡Ö¥º¥ë¤¤¡ÄÍß¤·¤¤¡×Ëå¤Î¼»ÅÊ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡©¡ÚÉÔÎÑ½÷¤ò¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤»¤ëÉ× Vol.20¡Û
¤¢¤ëÌë¡¢ÆÍÁ³Â©»Ò¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¡£
ÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤«¤é¤Ï²Ä°¦¤¯¤Æ¶²¤í¤·¤¤¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤ÎËå¡¢¡È¤ー¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢É×¤ÏËå¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡Ä¡Ä¡©
ÉÔÎÑ½÷¤ò¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤»¤ëÉ× 20ÏÃ
²¿¤«¾Úµò¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ð¤Î¤â¤Î¤òÍß¤·¤¬¤ë¡×¤¤¯¤³¤µ¤ó¤ÎÀ³Ê¤òÃ¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÀ³Ê¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÈ¿·â¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÈ¿·â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
¤¤¯¤³¤µ¤ó¤ÎÀ³Ê¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¯¤³¤µ¤ó¤¬Á¢¤à¤è¤¦¤Ê¥ß¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¯¤³¤µ¤ó¤Î¼»ÅÊ¿´¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
°ìÊý¡¢¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ë¿Í¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¿¨¡£¤¢¤ë¿Í¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¡©¡ª
¡ÖÉÔÎÑ½÷¤ò¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤»¤ëÉ×¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤Ý¤ó»Ò¡Ë