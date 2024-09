HEY-SMITHが10月9日(水)に発売するされるHEY-SMITHのライブDVD&Blu-ray『Dear Freedom -Rest In Punk Tour Final in Music Town Otoichiba Okinawa-』から、ジャケット写真が公開された。

HEY-SMITH

『Rest In Punk Tour』は、HEY-SMITH史上最大規模となった55公演のツアー。ライブDVD&Blu-ray『Dear Freedom -Rest In Punk Tour Final in Music Town Otoichiba Okinawa-』では、同ツアーのファイナル沖縄公演の模様が収録される。公開されたジャケット写真では、アルバム『Rest In Punk』ジャケット写真の上から、ツアーのライブ写真を重ねたデザインのものだ。同時に、完全予約限定生産盤に付属する“オリジナルTシャツ&BOX”のデザインも公開されている。

DVD『Dear Freedom -Rest In Punk Tour Final in Music Town Otoichiba Okinawa-』

『Dear Freedom -Rest In Punk Tour Final in Music Town Otoichiba Okinawa-』限定版BOX

オリジナルTシャツ

また、10月26日(土)・27日(日)に大阪・泉大津フェニックスで開催されるHEY-SMITH主催『OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024』のアフターパーティー実施も発表。アフターパーティーは、10月27日(日)に大阪・心斎橋SUNHALLで開催され、DUB 4 REASON、裸繪札、ハルカミラ(Acoustic Set)、KUZIRA(Acoustic Set)、山本響(Maki)のほか、DJでTAKUYA(THE ORAL CIGARETTES)、Koie・Teru(Crossfaith)、SATOBOY(SUNSHINE DUB)が登場する予定だ。