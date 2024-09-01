[9.1 プレミアリーグ第3節](オールド トラフォード)

※24:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 20 ディオゴ・ダロト

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マーカス・ラッシュフォード

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 18 カゼミーロ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

GK 22 トム・ヒートン

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 35 ジョニー・エバンス

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 43 T. Collyer

FW 16 アマド・ディアロ

FW 21 アントニー

FW 36 E. Wheatley

監督

エリック・テン・ハフ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 7 ルイス・ディアス

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 20 ディオゴ・ジョタ

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル・クアンサー

DF 84 コナー ブラッドリー

MF 3 遠藤航

MF 19 ハービー・エリオット

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 18 コーディ・ガクポ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります