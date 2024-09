1日、俳優の鈴木一真さんが、自身のSNSを更新。俳優の井浦新さんとのLAでの再会について明かしました。

鈴木さんと、井浦さんは義理の兄弟になります。



鈴木さんは「Congrats for the US release of the movie bro」と、英語で井浦新さんの映画公開を祝福。









続けて、「#井浦新 くんが #TokyoCowboy の初日舞台挨拶でLAにやってきました」と、LAでの再会を報告すると、「#一泊三日 という超タイトなスケジュールでしたが #縄文俳優 としても名高いアラタくんに僕が作陶した #縄文式土器 と対面してもらったり、タランティーノ監督がオーナーのミニシアター#NewBeverlyCinema を見学したり、LAで一番好きな #Ramen #Tonsho で舌鼓を打ったりと楽しい時間を過ごしました」と、濃密な時間を過ごしたことを明かしました。









鈴木さんは、「映画は控え目に言って最高でした!モンタナの大自然の中、忙しい現代人に突き刺さるあれやこれと、日米の文化の違いを丁寧にほっこり笑わせてくれる表現がとても新鮮に感じました」と、感想を述べ、「是非もう一度観たいと思います」と、綴りました。









この投稿に対し、井浦さんは、「おかげさまで滞在時間24時間以上に感じる濃密でバラエティ溢れる一日でした。ありがとうございました」とコメント。









鈴木さんも「こちらこそ素敵な作品を観せてくれて感謝です。徒花も期待してます」と、返信しました。









フォロワーからは、「井浦新さんと面会出来て良かったですね」「メンノン時代、メッチャ観てたお二人。ステキなツーショットをありがとうございます」「最強bro」「素敵な縄文兄弟!」などの声が寄せられました。



