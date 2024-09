シンガー・ソングライターの宇多田ヒカルが1日、神奈川・Kアリーナ横浜で6年ぶりのライブツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』の最終公演を開催し、超満員の1万8000人を魅了した。2018年以来約6年ぶりとなるツアーは7月13日の福岡公演を皮切りに、約2ヶ月にわたって開催。国内7ヶ所に加え、初のアジア単独公演となった台北公演(2万人動員)、香港公演(2万4000人動員)の9ヶ所計18公演。自身最大級となる25万8000人を動員した。

惑星を彷彿とさせるセットが組まれるなか、オープニングの演出ともにスポットライトに照らされた宇多田が登場。会場が大きな拍手と歓声に包まれるなか、キャリアの始まりの一つともいえる楽曲「time well tell」で、デビュー25周年を記念したライブが幕を開けた。続いて、「Letters」「Wait & See 〜リスク〜」「In My Room」を歌唱すると、「みんな、やっとあえたね!今日はゆっくりしていって」とファンに呼びかけ。「光(Re-Recording)」では赤い照明と共に力強い姿を垣間見せ、「For You」「DISTANCE (m-flo remix)」をメドレーで披露。「traveling(Re-Recording)」では、冒頭のイントロで観客のボルテージは一気に上がり、サビではコール&レスポンスでも盛り上がった。「First Love」ではより客席に近いBステージに移動し、ファンに囲まれながらのパフォーマンスに。「Beautiful World」「COLORS」「ぼくはくま」「Keep Tryin'」「Kiss & Cry」と披露すると、「誰かの願いが叶うころ」では幻想的な演出と共に歌の世界に誘った。後半は、2022年コロナ禍にリリースした楽曲「BADモード」からスタート。レインボーカラーのドレスに身を包んだ宇多田は続けて「あなた」を力強くパフォーマンスした。「そうか、きょうが最後だったって突然思い出しちゃった。寂しいな」と漏らした宇多田は「今回は私の25年間を祝ってもらうんじゃなくて、みんなと一緒に歩んできた25年間を振り返ったり、お祝いしたり、お疲れさまって言えるといいなと思って。みんなが来てくれないとできなかったし、集まれてこうやって同じ気持ちになれてうれしいです。ありがとう」とメッセージ。「25年もあれば、いろんなことみんなあったと思うけど、楽しかったこともよかったことも嫌だったことも、全部一歩ずつ同じくらい自分をここに連れてきてくれたと思ったら、“悪くないないじゃん”って思えるようになって。生きてると望んだものが必ずしも自分とっていいことだとは限らないし、望まなかったことがすごく自分を成長させてくれたり、何かを失ったりしても…失ったってことは与えられてたんだなって気づかされたり、失ったものはずっと心の一部になるって知ったり、与えられなかったものも、自分をすごく豊かにしてくれたなってこともわかったし、与えることも喜びとか満たされる気持ちもわかったし。すごく私はいい25年だったなと思うから、みんなもそうだといいなと思うし、これからの25年もいい時間になるといいなと思う。とりあえず今は最高ってことで。みんな、おめでとう!」とファンに伝えた。「何色でもない花」「One Last Kiss」「君に夢中」を歌って本編が終了すると、アンコールでは、最新曲「Electricity」を披露した。最終公演のスペシャルゲストとして、「First Love 初恋」の出演や、「何色でもない花」のコレオグラフ、番組共演などでも交友のあるアオイヤマダと、高村月のユニット「アオイツキ」が登場。また、同曲にサックスとして参加しているMELRAWも加わり、ファイナルならではのスペシャルステージを披露した。「今日はもうちょっと付き合ってもらえるかな?」と切り出すと、最終公演のサプライズで「Stay Gold」を披露した。そしてラストナンバーは「Automatic」。デビュー当時に社会現象ともなったミュージックビデオを彷彿とさせる黄色いソファーに座った状態からのパフォーマンスで会場の熱気が最高潮に達するなか、フィナーレを迎えた。本公演を完全収録した映像商品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』が12月11日に発売されることが決定。全公演に帯同して収められた貴重なドキュメンタリー映像も収録される。また、最終公演の模様はU-NEXTで、11月10日午後4時30分から放送を予定している。■『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』セットリスト01. time will tell02. Letters03. Wait & See 〜リスク〜04. In My Room05. 光(Re-Recording)06. For You ~ DISTANCE (m-flo remix) *メドレー07. traveling(Re-Recording)08. First Love09. Beautiful World10. COLORS11. ぼくはくま12. Keep Tryin'13. Kiss & Cry14. 誰かの願いが叶うころ15. BADモード16. あなた17. 花束を君に18. 何色でもない花19. One Last Kiss20. 君に夢中【アンコール】EN1. ElectricityEN2. Stay Gold(最終公演のみ)EN3. Automatic