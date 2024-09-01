[9.1 プレミアリーグ第3節](スタンフォード ブリッジ)

※21:30開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 6 レビ・コルウィル

DF 27 マロ ギュスト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 11 ノニ・マドゥエケ

MF 20 コール・パーマー

MF 25 モイセス・カイセド

FW 15 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 2 アクセル・ディサシ

DF 4 トシン・アダラバイヨ

MF 10 ミハイロ・ムドリク

MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール

MF 31 チェーザレ・カサデイ

MF 40 レナト・ベイガ

FW 14 ジョアン・フェリックス

FW 18 クリストファー・エンクンク

監督

エンツォ マレスカ

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 6 マーク・グエヒ

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 26 クリストファー・リチャーズ

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 18 鎌田大地

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 20 アダム・ウォートン

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 31 レミ・マシューズ

DF 2 ジョエル・ウォード

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 28 シェイク・ドゥクレ

MF 42 K. Rodney

MF 55 J. Devenny

MF 64 A. Agbinone

FW 7 イスマイラ・サール

FW 46 F. Umeh

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります