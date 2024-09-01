チェルシーvsクリスタル・パレス スタメン発表
[9.1 プレミアリーグ第3節](スタンフォード ブリッジ)
※21:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 27 マロ ギュスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 31 チェーザレ・カサデイ
MF 40 レナト・ベイガ
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 18 クリストファー・エンクンク
監督
エンツォ マレスカ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 6 マーク・グエヒ
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 31 レミ・マシューズ
DF 2 ジョエル・ウォード
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 42 K. Rodney
MF 55 J. Devenny
MF 64 A. Agbinone
FW 7 イスマイラ・サール
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
※21:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 27 マロ ギュスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 15 ニコラス・ジャクソン
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 31 チェーザレ・カサデイ
MF 40 レナト・ベイガ
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 18 クリストファー・エンクンク
監督
エンツォ マレスカ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 6 マーク・グエヒ
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 31 レミ・マシューズ
DF 2 ジョエル・ウォード
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 42 K. Rodney
MF 55 J. Devenny
MF 64 A. Agbinone
FW 7 イスマイラ・サール
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります