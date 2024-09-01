À¾Éð2·³¤¬13°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ²÷¾¡¡¡¥ª¥ê¤Ï»³ºê¤¬ÄËº¨2¼ºÅÀ¡Ä1Æü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à·ë²Ì
À¾Éð2·³¤ÏDeNA¤Ë²÷¾¡
¡¡À¾Éð2·³¤Ï1Æü¡¢CAR3219¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNA¤È¤Î»î¹ç¤Ë8-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬·×13°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2²ó¤ËÅÏÉô·ò¿ÍÆâÌî¼ê¤¬ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢2»à»°ÎÝ¤«¤éÅ¨¼º´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£4²ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¡¼¡¦¥³¥ë¥Ç¥í³°Ìî¼ê¤ÈÅÏÉô¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢¹âÌÚ¾Ä³°Ìî¼ê¡¢ÌîÂ¼Âç¼ùÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢5²ó¤Ë¤Ï¡¢Å¨¼º¤äÌîÁª¤Ê¤É¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òÆÀ¤ë¤È¡¢¥³¥ë¥Ç¥í¤ÈÅÏÉô¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç4ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£ÎëÌÚ¾Ê¿³°Ìî¼ê¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤ò8-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦çÐºÂ³¤¿ÍÅê¼ê¤Ï½é²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤ÏÍ×½ê¤òÄù¤á¤ëÅêµå¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£6²ó¤Ïµ¾Èô¤Ç¤Î1¼ºÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¡¢6²ó70µå2°ÂÂÇ1»Íµå3Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡7²ó¤ÏÆ¦ÅÄÂÙ»ÖÅê¼ê¡¢8²ó¤ÏÉÍ²°¾ÂÀÅê¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌµ¼ºÅÀÅêµå¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢9²ó¤Ï4ÈÖ¼ê¡¦ÃæÂ¼Í´ÂÀÅê¼ê¤¬1¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
³ÚÅ·¤ÏµÈÀîÍºÂç¤¬6²ó0Éõ¤Î¹¥Åê
¡¡³ÚÅ·2·³¤Ï¿¹ÎÓ¤É¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀô¤Çµð¿Í2·³¤Ë5-5¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ï½é²ó¡¢»àµå¤ä¹õÀî»ËÍÛÆâÌî¼ê¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢²¬Åç¹ëÏº³°Ìî¼ê¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤Ê¤ª¤â1»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¡¢µÈÌîÁÏ»Î³°Ìî¼ê¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢½é²ó¤«¤é3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤¿¡£4²ó¤Ë¤Ï¡¢»Íµå¤Ê¤É¤Ç1»à»°ÎÝ¤È¤·¡¢ËÙÆâ¸¬¸àÊá¼ê¤Î°ì¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦µÈÀîÍºÂçÅê¼ê¤Ï4²ó¤Þ¤ÇËè²óÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÍ×½ê¤òÄù¤á¤ëÅêµå¤ÇÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£5²ó¡¢6²ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì3¿Í¤ÇÂà¤±¡¢6²ó94µå3°ÂÂÇ3»Íµå4Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ï°ËÆ£çý±ûÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤â¡¢8²ó¤ÏÝ¯°æ¼þÅÍÅê¼ê¤¬À©µå¤òÍð¤·¡¢1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¹ßÈÄ¡£¸å¤ò¼õ¤±¤¿À¶µÜ¸×Â¿Ï¯Åê¼ê¤¬3¼ÔÏ¢Â³¤Î²¡¤·½Ð¤·¤Ç3ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿ÆüáÄÄ¾´îÅê¼ê¤¬1»àËþÎÝ¤«¤éÇëÈø¶©Ìé¤Îµ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î8²óÎ¢¡¢²¡¤·½Ð¤·¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤â¡¢9²óÉ½¤Ë²ó¤Þ¤¿¤®¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÆüáÄ¤¬¼ºÅÀ¡£±äÄ¹¤ËÆþ¤ë¤â¡¢11²ó¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ïºå¿À¤ËÇÔ¤ì¤ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2·³¤Ï¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿À¸Í¤Çºå¿À¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Îº´Æ£°ìËáÅê¼ê¤Ï¡¢½é²ó¤«¤é2¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë´°àú¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£4²ó¤Ï¡¢1»à»°ÎÝ¤«¤é¥´¥í¤Î´Ö¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢5²ó¤Ë¤Ï¡¢2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤°¤Ê¤É¡¢Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤º6²ó1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡±ç¸î¤·¤¿¤¤ÂÇÀþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÙ¡¹ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤È1ËÜ¤¬½Ð¤º¡£6²ó¡¢7²ó¤Ï¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤ÎÁ°¤ËÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢8²ó¤Ë¤Ï¡¢3ÈÖ¼ê¡¦»³ºêñ¥°ìÏºÅê¼ê¤¬1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¡¢2¼ÔÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï8²ó¡¢9²ó¤â¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤·¤¤ì¤º»î¹ç½ªÎ»¡£ÇÔ¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢4ÈÖ¼ê¡¦Æþ»³³¤ÅÍÅê¼ê¤¬8²ó¤Î1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¡£ÂÇÀþ¤Ï¡¢ÃãÌîÆÆÀ¯¤¬3°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë