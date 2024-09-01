TOMOO、パシフィコ横浜でのワンマンライブ『Anchor』開催を発表
TOMOO（トモオ）がワンマンライブ『TOMOO one-man live "Anchor" at PACIFICO YOKOHAMA』を12月13日（金）に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールで開催することがわかった。
TOMOO
同ライブの開催は、本日9月1日（日）の『MTV Unplugged Presents: TOMOO Acoustic Tour 2024 "Mirrors"』東京・LINE CUBE SHIBUYA公演にて発表。
『TOMOO one-man live "Anchor" at PACIFICO YOKOHAMA』のチケットは、FC先行受付が9月11日（水）まで受付中。チケットの購入方法など詳細は、TOMOOのオフィシャルサイトやSNSを確認しよう。
TOMOOは、9月16日（月）には大阪・サンケイホールブリーゼにてFC限定ライブ『TOMOO OFFICIAL FAN CLUB LIVE "Itʼs YOU!" vol.2』（生配信あり）も控えている。配信チケット購入など、詳細についてはオフィシャルサイトを確認しよう。