ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥ª¥¢¥·¥¹Éü³è¤ò¡È·Ù²ü¡É²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿M¥¹¥ÆÁûÆ°¡Ö¼¡¤ÏÀäÂÐ¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀÜ¿¨¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë1ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£±Ñ¹ñ¤ÎÂç¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥ª¥¢¥·¥¹¡×¤ÎºÆ·ëÀ®¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤ÏºÆ·ëÀ®¥é¥¤¥Ö¤ò¹ðÃÎ¡£7¡Á8·î¤Ë±Ñ¹ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢²¤½£°Ê³°¤Î¹ñ¤Ç¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÄ¹¤é¤¯¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï¥Î¥¨¥ë¤È¥ê¥¢¥à¤Î¥®¥ã¥é¥¬¡¼·»Äï¤¬ÉÔÃç¤Ç¡¢09Ç¯¤ËÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¤±¤ó¤«¤¬¸¶°ø¤Ç¥Î¥¨¥ë¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¡£BBC¤ÏºÆ·ëÀ®¤Ï¡Ö·»Äï´Ö¤ÎÏÂ²ò¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï09Ç¯¤ËÆ±¥Ð¥ó¥É¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö²¶¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë¥Î¥¨¥ë¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ë½Ö´Ö¤Î¥ê¥¢¥à¤ò¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Ïº£¤Ç¤â¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¥Î¥¨¥ë¤Ï¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤ò¥Ç¥£¥¹¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê°ïÏÃ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡£ÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Î¥¨¥ë¤Ï¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤ò¥Ç¥£¥¹¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸å²ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡Íè¤¿»þ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀÜ¿¨¤µ¤»¤Þ¤»¤ó!¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£