高知学芸、高知大付、綾川町立綾川が全国へ 四国合唱コン中学部門
第77回全日本合唱コンクール四国支部大会・第64回四国合唱コンクール（全日本合唱連盟四国支部、朝日新聞社主催）は1日、高知市文化プラザかるぽーとで2日間の日程を終えた。
全部門を通じた最優秀団体には大学職場一般部門のFemale Ensemble Mandaelite（愛媛）が輝き、全日本合唱連盟理事長賞が贈られた。
高知大付中=2024年9月1日午後1時12分、高知市文化プラザかるぽーと、大阪フォトサービス撮影
この日は中学部門の同声、混声に計21団体、大学職場一般部門の室内、同声、混声に計11団体が出場した。審査の結果、中学は同声が高知学芸と高知大付、混声が綾川町立綾川（香川）、大学職場一般は室内がFemale Ensemble Mandaelite（愛媛）、同声がmonosso（香川）、混声は混声合唱団Pange（高知）が全国大会の四国代表に推薦された。
全国大会は中学が10月27日にさいたま市で、大学職場一般の室内は11月23日、同声と混声は同24日に松山市で開かれる。
結果は次の通り（演奏順、◎は四国代表）。
■中学同声
【金賞】◎高知学芸、新居浜市立東（愛媛）、◎高知大付、高松市立国分寺
【銀賞】丸亀市立西（香川）、西条市立西条南（愛媛）、新居浜市立西（愛媛）、徳島市城西、三木町立三木（香川）、新居浜市立泉川（愛媛）
【銅賞】丸亀市立南（香川）、徳島市応神、高松市立山田、吉野川市立鴨島一（徳島）、丸亀市立東（香川）
■中学混声
【金賞】西条市立西条北（愛媛）、愛媛大付、◎綾川町立綾川（香川）
【銀賞】松山市立西、高松市立桜町、高松市立屋島
■大学職場一般・室内
【金賞】女声合唱団「歌姫」（愛媛）、◎Female Ensemble Mandaelite（愛媛）
【銀賞】女声合唱団KITTY（高知）、JADE（香川）
【銅賞】高知ファミリーコーラス、女声合唱団Vivaceみやび（徳島）
■大学職場一般・同声
【金賞】◎monosso（香川）
■大学職場一般・混声
【金賞】イソチル（愛媛）、I.C.Chorale（愛媛）、Serenitatis Ensemble（徳島）、◎混声合唱団Pange（高知）