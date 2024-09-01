£¶²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦»³¸ý¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¹ÃÈå¡Ê±¦¡Ë¤È¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ëÀÐÀî¡Ê»£±Æ¡¦³Á¿¹±ÑÅµ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ2¡½10¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê1Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬2·åÆÀÅÀ¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£4¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò16¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡¡¡½2·åÆÀÅÀ¤ÇÂç¾¡¡£

¡¡¡Ö¡Ê3²ó¡Ë¶áÆ£¤¬¤Í¡£»³Àî¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÅÙ¡¢»°ÎÝÂÇ¤«¤é¥µ¡¼¥É¥´¥í¤Ç¡ÊÅÀ¤¬¡ËÆþ¤é¤º¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Ãæ¤«¤é¤Î¡Ê·ª¸¶ÎÍÌð¡Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¡¢¡Ê»³Àî¡Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤¢¤Î3ÅÀ¤ÏÂç¤­¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢º£Æü¤ÏÀÐÀî¤¬¤è¤¯Åê¤²¤Þ¤·¤¿¤Í¡×

¡¡¡½ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤¬2²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¤«¤é¡£

¡¡¡Ö1¥¢¥¦¥È°ì¡¢»°ÎÝ¤òÍÞ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£Ìîµå¤Ç¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î¸å¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆÀÅÀ¤¬¤Ç¤­¤Æ¡£Á°²ó¤ÎÀ¾ÉðÀï¤è¤êÁ´Á³¡¢µå¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×

¡¡¡½ÀµÌÚÃÒÌé¤ÏÁ°Æü¤Î´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤òÈ¯Ê³ºàÎÁ¤Ë¡£

¡¡¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤±¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×

¡¡¡½°ìÈ¯¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£Íß¤ò½Ð¤·¤Æ¤Í¡£º£¡¢ÌøÅÄ¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¸½¾õ¤ÇËþÂ­¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×

¡¡¡½9²ó¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢±«¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£É÷¼Ù°ú¤­¤Þ¤¹¤ó¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×

¡¡¡½9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¥Ã¥¯16¡£

¡¡¡Ö°ìÀï¤º¤Ä¡×