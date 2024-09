HEY-SMITHが10月9日に発売するLIVE DVD & Blu-ray『Dear Freedom -Rest In Punk Tour Final in Music Town Otoichiba Okinawa-』のジャケット写真を公開した。バンド史上最大規模の55本を全公演完売という伝説的なツアーとなった<Rest In Punk Tour>。このツアーのファイナル沖縄公演を収録したLIVE DVD & Blu-rayのジャケット写真では、アルバム『Rest In Punk』のジャケット写真の上に、当ツアーのライブ写真が何枚も重なって構成されており、まさにアルバムを提げてのツアーであったことと、積み重ねてきたバンドの歴史を体現したジャケットとなっている。

LIVE DVD & Blu-ray & Streaming『Dear Freedom -Rest In Punk Tour Final in Music Town Otoichiba Okinawa-』



2024年10月9日 Release予約:https://lnk.to/restInpunk_tourStreaming&Download:https://lnk.to/heysmith_tour▼完全限定生産盤【予約受付期間】9月3日(火)23:59までDVD+Tシャツ / 8,000円+税Blu-ray+Tシャツ / 9,000円+税Tシャツサイズ全6種(kids/S/M/L/XL/XXL)▼通常盤DVD / 5,200円+税Blu-ray / 6,200円+税[TRACK LIST] ※全形態共通01.Money Money02.Endless Sorrow03.Be The One04.Still Ska Punk05.Living In My Skin06.Into The Soul07.California08.Everlasting09.Drug Free Japan10.Over11.Inside Of Me12.Say My Name13.Fellowship Anthem14.We Are...15.Radio16.Be My Reason17.Don't Wanna Lose You Again18.Summer Breeze19.You Are The Best20.We Sing Our Song21.Free Your Mind22.I’m In Dream23.Rest In PunkEN1.Don't Worry My FriendEN2.Let It PunkEN3.Longest DayEN4.Goodbye To Say HelloEN5.Come Back My DogEN6.Dandadan[特典映像]Rest In Punk Tour Final Series Behind the Scenes※全形態に「NeStream LIVE」付き:https://nestreamlive.radius.co.jp/▼タワーレコード予約購入先着特典〜メンバーサイン会TOUR開催〜全箇所、全メンバーで行きます!!10/08(火) タワーレコード梅田NU茶屋町店 17:00スタート予定10/09(水) タワーレコード福岡パルコ店 17:00スタート予定10/10(木) タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 17:00スタート予定10/11(金) タワーレコード仙台パルコ店 17:00スタート予定10/12(土) タワーレコード渋谷店 18:15スタート予定詳細:https://lnk.to/heysmith_tr_tour▼法人別先着予約購入特典・タワーレコード:オリジナルクリアファイル・HMV:オリジナルポストカード・Amazon.co.jp:L判ビジュアルシート(3枚セット)・楽天ブックス:ドッグタグ・セブンネットショッピング:手ぬぐい