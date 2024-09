ソロデビュー25周年を迎えるGAKU-MCが10月2日、4年ぶり10作目のオリジナルアルバム『Master of Ceremonies』をリリースする。同アルバムを携えて11月、全国ツアー<GAKU-MC LIVE TOUR 2024『Master of Ceremonies』>を開催することが発表となった。アルバムにはゲストとして、RHYMESTER、ゴスペラーズ 北山陽一、セカイイチ 岩崎慧、東田トモヒロ、YoYo the “Pianoman”が参加した。同アルバムを引っ提げて開催されるツアーは、11月3日の静岡 LIFE TIMEを皮切りに、11月30日の東京 浅草花劇場まで、全6公演で行われるものとなる。以下に、アルバムとツアーに関するGAKU-MCのコメントをお届けしたい。

■ソロ25周年記念10thオリジナルアルバム『Master of Ceremonies』



2024年10月2日リリースTFCC-81097 \4,000(tax in)01. Under the same sky02. タイトル未定 feat. RHYMESTER03. What’ s real ?!04. いますぐにまっすぐに05. そしていつか風になれ06. それでも日々は続くsession with YoYo the “Pianoman”07. 骨 〜ピンチこそがチャンス〜08. 自由奔放09. 人生にキャンピングカーを10. 僕は忘れない11. Drive and Live 〜 Today is the Day 〜feat. 東田トモヒロ12. 晴れたらみんなで※全12曲収録予定※ボーナストラックLIVE 音源収録予定