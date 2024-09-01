Ê¡²¬Âç¤Î½ÕMVP±¦ÏÓ¤¬´°ÉõÈ¯¿Ê¡Ö¼éÈ÷¤Î»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Ú¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå¡Û
¡¡¢¡¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè1½µ¡¡¶å½£Âç0¡½4Ê¡²¬Âç¡Ê1Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÌ±¡Ë
¡¡½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ê¡²¬Âç¤ÎÄ«¿áÂó³¤¡Ê2Ç¯¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë¤¬´°Éõ¤Çº£µ¨¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¶å½£ÂçÂÇÀþ¤ò»¶È¯3°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¡¢Áö¼Ô¤ò»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤âÃ¸¡¹¤ÈÅê¤²Â³¤±¤¿¡£¡ÖÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¡¢¼éÈ÷¤Î»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ¾µå¤ÏºÇÂ®147¥¥í¡£Ä¾µå¤Ë¶¯¤¤¶å½£ÂçÂÇÀþ¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ò¼çÂÎ¤ËÁê¼êÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¶å»ºÂç¤Ë4¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£²Æ¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡Ö¾åÂÎ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Î³«ËëÀï¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤¬¡ÖÌµÂÌ¤Ê»Íµå¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤Èµå¿ô¤ò¸º¤é¤»¤ë¤È»×¤¦¡£Íè½µ¤ØÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»î¹ç¸å¤âÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö½Õ°Ê¾å¡×¡£½Õ¤Î¼«Ê¬¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë