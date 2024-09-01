Åì½Ð¾»Âç¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤é¤«¤é¡ÖºÊÆ±»Î¤Î½÷»Ò²ñ¡×¤ËÍ¶¤ï¤ìº¤ÏÇ
¡¡ºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤¬¡¢¼Â¶È²È¤Î¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¡×¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·¤È±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¹â¶¶¹°¼ù»á¡Ê°Ê²¼¡¢¹â¶¶P¡Ë¤«¤é¡ÖºÊÆ±»Î¤Î½÷»Ò²ñ¡×¤òÄó°Æ¤µ¤ì¡¢Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ò¤í¤æ¤¡õ¹â¶¶P¤¬¸ì¤ëÅì½Ð¤ÎºÊ¤Î°õ¾Ý
¡¡¤½¤ì¤Ï31Æü¤ËABEMA¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢Åì½Ð¡¦¤Ò¤í¤æ¤ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤ÎºÇ½ª²óÄ¾Á°¥È¡¼¥¯SP¤Ç¤Î¤³¤È¡£¹â¶¶P¤¬»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØÎ¹¤â¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¸±°¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¤Þ¤ºÃý¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë²È¤ÇÃý¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê²óÅú¤ò¤·¡¢¡ÖÅì½Ð¤µ¤ó¤âÃý¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢ºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅì½Ð¤ËÏÃ¤ò¤Õ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶P¤Ï¤³¤Î¼ºÎéÈ¯¸À¤Ë¶Ã¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î´ð½à¤Ç¿Í¤Î²ÈÄí¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡£Åì½Ð¤µ¤ó¤Á¤ÏÃý¤ë¤È»×¤¦¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡¢¹â¶¶P¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÆ±¤¸¿¦¶È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ëÊý¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¤è¤Í¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÌò¼Ô¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤è¤Í¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤Ï¤ï¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦Á°Äó¾ò·ï¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆÆÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Åì½Ð¤ÎºÊ¤¬¸µ½÷Í¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É×ÉØ´Ø·¸¤Ë¥×¥é¥¹¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÉ×ÉØ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤¬Â³¤¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¹â¶¶P¤ÏÅì½Ð¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤ä²¶¤é¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢±ü¤µ¤ó¤Î½÷»Ò²ñ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤Î¤è¡×¤È¡¢¡ÖºÊÆ±»Î¤Î½÷»Ò²ñ¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡£Í½ÁÛ³°¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¡¢Åì½Ð¤Ï¡Ö¸À¤¤Êý°¤¤¤±¤É¡¢¥«¥ë¥È¤À¤í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ß¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥«¥ë¥È¤Ï¤¹¤°²ÈÂ²¡¢É×ÉØ¤°¤ë¤ß¤ÇÀöÇ¾¤·¤¢¤¦¤«¤é¤Í¡×¤ÈÇú¾Ð¡£
¡¡Æñ¿§¤ò¼¨¤¹Åì½Ð¤Ë¡¢¹â¶¶P¤Ï¡ÖÁ°²ó¡¢ÉÍÎ¥µÜ¤Ç¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡Ø¤¹¤´¤¤åºÎï¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£ºÊÆ±»Î¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¡¢»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£