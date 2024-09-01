台風10号の影響で、鹿児島県内の在来線の一部は1日も運転を見合わせています。あす2日は安全を確認できた路線から運転を再開する見込みです。

【鹿児島本線】

▼川内～伊集院

1日：終日運転見合わせ

2日：安全が確認できたら通常運転

▼伊集院～鹿児島

1日：午後3時ごろから本数を減らして運転

【日豊本線】

▼西都城～国分

1日：終日運転見合わせ

2日：安全が確認できたら通常運転

▼国分～鹿児島中央

1日：始発から本数を減らして運転

（国分駅午後9時38分発の下り、鹿児島中央駅午後6時46分発の上りは運休）

【肥薩線】

▼吉松～隼人

1日：午後4時ごろから本数減らして運転

2日：始発から通常運転

【吉都線】

▼都城～吉松

1日：終日運転見合わせ

2日：始発から通常運転

【指宿枕崎線】

▼鹿児島中央～五位野

1日：午後3時ごろから本数を減らして運転

▼五位野～山川

1日：終日運転見合わせ

▼鹿児島中央～山川

2日：安全が確認できたら通常運転

（鹿児島中央駅午前10時2分発の下り、指宿駅午前10時5分発、山川駅午前8時48分発、山川駅午前9時23分発の上りは運休）

▼山川～枕崎

1日：終日運転見合わせ

2日：終日運転見合わせ

3日からバス輸送を検討