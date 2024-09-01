JR在来線 あす2日から順次運転再開へ 指宿枕崎線・山川～枕崎は運転見合わせ 鹿児島
台風10号の影響で、鹿児島県内の在来線の一部は1日も運転を見合わせています。あす2日は安全を確認できた路線から運転を再開する見込みです。
【鹿児島本線】▼川内～伊集院 1日：終日運転見合わせ 2日：安全が確認できたら通常運転
▼伊集院～鹿児島1日：午後3時ごろから本数を減らして運転
【日豊本線】▼西都城～国分 1日：終日運転見合わせ
▼国分～鹿児島中央1日：始発から本数を減らして運転 （国分駅午後9時38分発の下り、鹿児島中央駅午後6時46分発の上りは運休）
【肥薩線】▼吉松～隼人 1日：午後4時ごろから本数減らして運転 2日：始発から通常運転
【吉都線】▼都城～吉松 1日：終日運転見合わせ 2日：始発から通常運転
【指宿枕崎線】▼鹿児島中央～五位野 1日：午後3時ごろから本数を減らして運転
▼五位野～山川1日：終日運転見合わせ
▼鹿児島中央～山川2日：安全が確認できたら通常運転 （鹿児島中央駅午前10時2分発の下り、指宿駅午前10時5分発、山川駅午前8時48分発、山川駅午前9時23分発の上りは運休）
▼山川～枕崎1日：終日運転見合わせ 2日：終日運転見合わせ 3日からバス輸送を検討
・・ ・