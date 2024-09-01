＜TOMOO OFFICIAL FAN CLUB LIVE "Itʼs YOU!" vol.2＞



2024年9月16日（月祝）Open 16:15 / Start 17:00 ※SOLD OUTサンケイホールブリーゼ主催：TOMOO FC “YOU YOU" 企画:TOMOO制作：PONYCANYON/IRORI Records、Mueri 制作協力:inLYNK生配信▼ライブ配信時間9月16日（月・祝）17:00〜予定※途中からの視聴した場合はその時点からのライブ配信となり、生配信中は巻き戻しての再生はできません。▼アーカイブ視聴可能期間配信終了後〜9月23日（月・祝）23:59まで※ライブ配信後に再配信処理を行いますのでご覧いただけない時間がございます。▼チケット料金配信視聴チケット 2,000円（税込）※ご入金確認の関係上、アーカイブ視聴可能期間最終日の1日前よりお支払い方法はクレジットカードのみとなります。▼チケット販売期間2024年8月20日（火）12:00〜9月23日（月・祝）22:00まで