TOMOO、パシフィコ横浜ワンマン開催決定
TOMOOが本日ソールドアウトの中開催された＜MTV Unplugged Presents: TOMOO Acoustic Tour 2024 "Mirrors"＞LINE CUBE SHIBUYA公演にて、12月に＜TOMOO one-man live "Anchor" at PACIFICO YOKOHAMA＞を開催することを発表した。
本ライブは、パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される一度きりの公演。FC先行の受付も開始され、本日9月1日より9月11日まで受付中だ。
＜TOMOO one-man live "Anchor" at PACIFICO YOKOHAMA＞
▼チケット料金
全席指定：8,800円（税込）
▼チケット販売
FC先行（抽選）
9月1日（日）19:00 〜9月11日（水）23:59
ご入会・ログインはこちら：https://tomoo-fc.jp/
＜MTV Unplugged Presents: TOMOO Acoustic Tour 2024 "Mirrors"＞
9月15日（日）大阪城音楽堂 Open 16:00 / Start 17:00 ※SOLD OUT
MTV Unplugged 特設サイト：https://www2.mtvjapan.com/event/unplugged/tomoo/
主催：東京:DISK GARAGE/大阪:GREENS
企画/制作 : PONYCANYON/IRORI Records、Mueri
企画・プロデュース：MTV Japan
制作：inLYNK
＜TOMOO OFFICIAL FAN CLUB LIVE "Itʼs YOU!" vol.2＞
サンケイホールブリーゼ
主催：TOMOO FC “YOU YOU" 企画:TOMOO
制作：PONYCANYON/IRORI Records、Mueri 制作協力:inLYNK
生配信
▼ライブ配信時間
9月16日（月・祝）17:00〜予定
※途中からの視聴した場合はその時点からのライブ配信となり、生配信中は巻き戻しての再生はできません。
▼アーカイブ視聴可能期間
配信終了後〜9月23日（月・祝）23:59まで
※ライブ配信後に再配信処理を行いますのでご覧いただけない時間がございます。
▼チケット料金
配信視聴チケット 2,000円（税込）
※ご入金確認の関係上、アーカイブ視聴可能期間最終日の1日前よりお支払い方法はクレジットカードのみとなります。
▼チケット販売期間
2024年8月20日（火）12:00〜9月23日（月・祝）22:00まで
関連リンク
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