ÍµÈ¡Ö¡È¤¹¤´¤¤¿Í¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¼ã¼ê»þÂå¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÀèÇÚ·Ý¿Í¡É¤È¤Ï¡©
ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ê¥µ¥ó¥É¥ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER¡£8·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÏÂ²ìÍ¦²ð¤È¾¾ºê¹î½Ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥²¥¹¥Ê¡¼¡Ê¢¨ÅöÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤«¤é¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦¸þ°æ·Å¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦Ì¾ÁÒ½á¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥µ¥ó¥É¥ê¤Ç¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤¬¡Ö¡ÊÉÔ¶ø¤Î»þÂå¤Ë¡ËÌ¾ÁÒ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÌ¾ÁÒ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ØÍµÈ¤¬¡Ê°ìÅÙ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¸å¤Ë¡ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥¥Ä¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢²¶¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤ä¤í¤Ê¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¾Ò²ð¡£
¤³¤ì¤ËÍµÈ¤Ï¡¢¡ÖÌ¾ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ê¼ã¼ê¤Îº¢¤«¤é¡Ë¤³¤Ã¤Á¤¬¡Ø¤ª¤¤¡¢Ì¾ÁÒ¡ª¡Ù¤È¤«¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤ÈÌ¾ÁÒ¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ¤òÈÝÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤éÀ¤Âå¤ÎÅìµþ¤Î·Ý¿Í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤È³¤º½Íø¿åµû¡Ê¸½¡§¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¤ÏÆ´¤ìÃæ¤ÎÆ´¤ì¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ì¾ÁÒ¤µ¤ó¤ÈÈÓ¤ò¿©¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡È¤¹¤´¤¤¿Í¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡ÊÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¡ËÅÜ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Âº·É¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
¡Êº¸¤«¤é¡ËÏÂ²ìÍ¦²ð¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¾¾ºê¹î½Ó
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥²¥¹¥Ê¡¼¡Ê¢¨ÅöÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤«¤é¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦¸þ°æ·Å¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦Ì¾ÁÒ½á¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥µ¥ó¥É¥ê¤Ç¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤¬¡Ö¡ÊÉÔ¶ø¤Î»þÂå¤Ë¡ËÌ¾ÁÒ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÌ¾ÁÒ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ØÍµÈ¤¬¡Ê°ìÅÙ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¸å¤Ë¡ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥¥Ä¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢²¶¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤ä¤í¤Ê¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¾Ò²ð¡£
¤³¤ì¤ËÍµÈ¤Ï¡¢¡ÖÌ¾ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ê¼ã¼ê¤Îº¢¤«¤é¡Ë¤³¤Ã¤Á¤¬¡Ø¤ª¤¤¡¢Ì¾ÁÒ¡ª¡Ù¤È¤«¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤ÈÌ¾ÁÒ¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ¤òÈÝÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤éÀ¤Âå¤ÎÅìµþ¤Î·Ý¿Í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤È³¤º½Íø¿åµû¡Ê¸½¡§¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¤ÏÆ´¤ìÃæ¤ÎÆ´¤ì¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ì¾ÁÒ¤µ¤ó¤ÈÈÓ¤ò¿©¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡È¤¹¤´¤¤¿Í¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡ÊÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¡ËÅÜ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Âº·É¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/27400
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª